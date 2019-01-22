HADİ ipucu cevabı 22 Ocak "FİZY 'En Yeniler(Yerli)' listesindeki 5. şarkıyı kim söylüyor?"

20.30 HADİ ipucu sorusunun cevabı nedir? Fenomen bir yarışma haline gelen canlı Bilgi Yarışması oyunu HADİ bugün 20.30'da takipçileri ile buluşuyor. Her akşam saat 20.30'da ve öğlen kuşağında 12:30'da ipucu soruları ile canlı olarak yarışmacıları bekliyor. Peki bugünkü İPUCUNDA geçen soru nedir? 22 Ocak Hadi İpucu sorusu merakla araştırılıyor. Türkiye'nin ilk canlı, sunuculu ve para ödüllü bilgi yarışması olarak merak ediliyor. 22 Ocak HADİ büyük ödülü FİZY katkılarıyla 30 bin Peki Instagram sayfasında paylaşılan Hadi'nin bugünkü ipucu sorusu nedir? 22 Ocak HADİ ipucu sorusu ise "FİZY 'En Yeniler(Yerli)' listesindeki 5. şarkıyı seslendiren sanatçı kimdir?" oldu. İşte HADİ ipucu sorusunun cevabı haberimizde...

22 OCAK HADİ İPUCU SORUSUNUN CEVABI...

SORU: "FİZY 'En Yeniler(Yerli)' listesindeki 5. şarkıyı seslendiren sanatçı kimdir?"

CEVAP: BERKAY - DELİLER

HADİ İPUCU SORUSU: BERKAY KİMDİR?

Berkay Şahin (d. 29 Aralık 1981, Ankara) veya tanınan adıyla Berkay, Türk şarkıcıdır.1996 yılından beri annesiyle beraber İzmir’de yaşayan sanatçı, 2009 yılından beri de İstanbul’da yaşamaktadır. 2009 yılında İstanbul’a taşınan Berkay, albüm çalışmalarından önce Bodrum, Antalya, Çeşme, Kuşadası gibi tatil beldelerinde belirli mekânlarda sahne aldı. Berkay, 2010 yılında ilk albümü “Ele İnat” ile ‘en iyi sanatçı’ ödülüne layık görüldü. İkinci albümü “Aşk Sadece” 2012 yılında yayınlandı.

22 OCAK 12:30 HADİ İPUCU CEVABI

Hadi ipucu sorusu: Fatmagül'ün Suçu Ne? dizisinde Fatmagül karakterini canlandıran oyuncu kimdir?

22 Ocak Hadi ipucu cevabı; BEREN SAAT