HADİ ipucu cevabı 24 Ocak | "FİZY #10yıllıkdeğişim listesinin 9. şarkısı nedir?"

20.30 HADİ ipucu sorusunun cevabı nedir? Fenomen bir yarışma haline gelen canlı Bilgi Yarışması oyunu HADİ bugün 20.30'da takipçileri ile buluşuyor. Her akşam saat 20.30'da ve öğlen kuşağında 12:30'da ipucu soruları ile canlı olarak yarışmacıları bekliyor. Peki bugünkü İPUCUNDA geçen soru nedir? 24 Ocak Hadi İpucu sorusu merakla araştırılıyor. Türkiye'nin ilk canlı, sunuculu ve para ödüllü bilgi yarışması olarak merak ediliyor. 24 Ocak HADİ büyük ödülü DERGİLİK katkılarıyla 10 bin TL Peki Instagram sayfasında paylaşılan Hadi'nin bugünkü ipucu sorusu nedir? Instagram sayfasından yapılan açıklamada "Hadi bu akşam 20:30’da!

Ödül fizy katkılarıyla 50.000TL! ?

Bu akşamın ipucu da fizy'den geliyor ? İpucu için hemen fizy’e git, ''#10yıllıkdeğişim'' listesindeki 9. şarkıyı seslendiren sanatçıyı not etmeyi sakın unutma ?? Yarışmaya herkesten bir adım önde başla" dendi. 24 Ocak HADİ ipucu sorusu ise "FİZY #10yıllıkdeğişim listesindeki 9. şarkıyı seslendiren sanatçı kimdir?" oldu. İşte HADİ ipucu sorusunun cevabı haberimizde...

24 OCAK HADİ İPUCU SORUSU NEDİR?

24 Ocak Hadi SORU: "FİZY #10yıllıkdeğişim listesindeki 9. şarkıyı seslendiren sanatçı kimdir?"

24 OCAK HADİ İPUCU CEVABI NEDİR?

24 Ocak hadi CEVAP: SIFIR TOLERANS - HADİSE

HADİ İPUCU CEVABI: HADİSE KİMDİR?

Hadise Açıkgöz 22 Ekim 1985'de doğdu. Belçika'da Sivaslı bir ailenin kızı olarak doğup büyüdü. 2003 yılında Idool 2003 yarışmasına katıldıktan sonra albüm teklifi alınca ilk albümünün hazırlıklarına başladı. 2005'te yayımlanan ilk stüdyo albümü Sweat'te yer alan "Stir Me Up" şarkısıyla Belçika'da ve Türkiye'de tanındı. Türk basınının kendisiyle ilgilenmesinden sonra kariyerini Türkiye'ye taşıdı.

2008'de ikinci stüdyo albümü Hadise'yi yayımladı. İngilizce ve Türkçe şarkılardan oluşan albümde yer alan "Deli Oğlan" şarkısı Türkiye'de bir hit oldu. Sonraki yıl Türkiye'yi 2009 Eurovision Şarkı Yarışması'nda "Düm Tek Tek" ile temsil ederek dördüncü oldu. Yarışma sayesinde popülerliğini artırdı. Aynı yıl Fast Life ve Kahraman albümlerini satışa sundu. Kahraman'ın çıkış şarkısı "Evlenmeliyiz" ile tekrar listelerde yer aldı. 2011'de beşinci stüdyo albümü Aşk Kaç Beden Giyer?'i yayımladı. Albümdeki "Superman", "Aşk Kaç Beden Giyer?" ve "Mesajımı Almıştır O" şarkılarına klip çekti. 2014'te Tavsiye ve 2017'de Şampiyon albümlerini satışa sundu.

Christina Aguilera, Brandy Norwood ve Beyoncé'den ilham aldığını ifade eden Hadise, 2011 yılından beri devam etmekte olan O Ses Türkiye yarışmasında jüri üyeliği görevine devam etmektedir. Bir Altın Kelebek Ödülü ve üç TMF Ödülü dahil olmak üzere çok sayıda ödül kazandı.