Hadi İpucu cevabı nedir? 1 Ocak Hadi joker kodu

Fenomen bir yarışma haline gelen canlı Bilgi Yarışması oyunu HADİ bugün 12:30 yarışması ile takipçileri ile buluşuyor. Her gün saat 12:30'da ve akşam kuşağında 20:30'da ipucu soruları ile canlı olarak yarışmacıları bekliyor. Peki bugünkü İPUCUNDA geçen soru nedir? 1 Ocak Hadi İpucu ve cevabı nedir? Hadi ipucu sorusu açıklandığında haberimizde anında bulabilirsiniz.

Hadi ipucu joker kodu yoğun ilgi görüyor. Hadi ipucu 1 Ocak joker kodu nedir?

31 Aralık akşam 20:30 da gerçekleşen yarışma için HADİ 20.000 joker kullanıcıları TV+ uygulamasında bekliyor.

HADİ İPUCU 31 ARALIK İPUCU SORUSU

Hadi sosyal medya hesabından yayınladığı gönderide; Tombala oyununda sayıların yazılı olduğu kartlara ne ad verilir?





31 ARALIK 12:30 HADİ İPUCU CEVABI

İşte 31 Aralık Hadi İpucu sorusu; Tombala oyununda sayıların yazılı olduğu kartlara ne ad verilir?

31 Aralık Hadi ipucu cevabı; Kartela'dır.