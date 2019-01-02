Hadi İpucu cevabı nedir? 2 Ocak Hadi joker kodu

Fenomen bir yarışma haline gelen canlı Bilgi Yarışması oyunu HADİ bugün 12:30 yarışması ile takipçileri ile buluşuyor. Her gün saat 12:30'da ve akşam kuşağında 20:30'da ipucu soruları ile canlı olarak yarışmacıları bekliyor. Peki bugünkü İPUCUNDA geçen soru nedir? 2 Ocak Hadi İpucu ve cevabı nedir? Hadi ipucu sorusu: Farsçada gökyüzü anlamına gelen isim hangisidir biliyor muyuz?

Hadi ipucu joker kodu yoğun ilgi görüyor. Hadi ipucu 2 Ocak joker kodu nedir?

2 Ocak Çarşamba saat 12:30 da gerçekleşecek Hadi yarışmasında Joker kazanmak için hemen fizy’e git, 50.000 jokerden birini kap.

HADİ İPUCU 2 OCAK İPUCU SORUSU

Hadi sosyal medya hesabından yayınladığı gönderide;Farsçada gökyüzü anlamına gelen isim hangisidir biliyor muyuz?





2 OCAK 12:30 HADİ İPUCU CEVABI

İşte 2 Ocak Hadi İpucu sorusu; Farsçada gökyüzü anlamına gelen isim hangisidir biliyor muyuz?

2 Ocak Hadi ipucu cevabı; ASUMAN