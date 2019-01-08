Fenomen bir yarışma haline gelen canlı Bilgi Yarışması oyunu HADİ bugün 12:30 yarışması ile takipçileri ile buluşuyor. Her gün saat 12:30'da ve akşam kuşağında 20:30'da ipucu soruları ile canlı olarak yarışmacıları bekliyor. Peki bugünkü İPUCUNDA geçen soru nedir? 8 Ocak Hadi İpucu ve cevabı nedir? Hadi ipucu sorusu henüz açıklanmadı. İpucu sorusu belirlendiğinde haberimizde cevabıyla beraber bulabilirsiniz.

Hadi ipucu joker kodu yoğun ilgi görüyor. Hadi ipucu 8 Ocak joker kodu nedir?

8 Ocak pazartesi saat 12:30 da gerçekleşecek Hadi yarışmasında Joker kazanmak için bizi takipte kalın. Hadi joker kodunu nereden temin edeceğinizi açıkladığı an haberimizde bulabilirsiniz.

HADİ İPUCU 8 OCAK İPUCU SORUSU

Hadi sosyal medya hesabından yayınladığı gönderide; Görme engellilere refakat ederek onların bağımsız hareket etmelerine yardımcı olan özel eğitimli köpeklere verilen ad nedir biliyor muyuz?

8 OCAK 12:30 HADİ İPUCU CEVABI

İşte 8 Ocak Hadi İpucu sorusu; Kurucuları devlet korumasından ayrılan; koruma altındaki çocuk ve gençler ile ilgili çalışmalar gerçekleştiren derneğin adı nedir?



8 Ocak Hadi ipucu cevabı; Hayat Sende Derneği