Hadi İpucu sorusu bugün ne oldu? HADİ bugünkü İpucu sorusunu yayınladı. Her gün 12:30 oyunu ile takipçilerini bekleyen HADİ'de 26 Temmuz İpucu sorusu ve cevabı nedir? HADİ 26 Temmuz İpucu sorusu ve hadi ipucu cevabı haberimizde...

Hadi İpucu sorusu | Hadi 26 Temmuz ipucu sorusu ve joker kodu nedir?

Hepsiburada Mini hadi’si bugün 12.30’da! Ödül Hepsiburada’dan 15.000 TL! Jokerler birazdan Hepsiburada uygulamasında olacak! Yarın başlayacak olan Samsung Galaxy M10’daki Babalar Günü’ne özel büyük indirimine göz atmayı unutma hadici!

HADİ 26 TEMMUZ İPUCU SORUSU 12:30

Hadi ipucu sorusu: “Türk mizahının önemli isimlerinden Sadık Şendil tarafından yazılmış eserden senaryolaştırılan “Yedi Kocalı Hürmüz” hakkında sevgili hadiciler. Geleneksel ortaoyunu tekniğiyle işlenmiş bu oyunda, olaylar hangi şehirde geçiyor sizce?”

Hadi ipucu cevabı : Yedi Kocalı Hürmüz oyunu İstanbul’da geçmektedir.

7 KOCALI HÜRMÜZ'ÜN KONUSU NEDİR?

19. yüzyılın sonlarında İstanbul'un Taşkasap semtinde yaşayan Hürmüz, hepsi farklı mesleklerden olan, birbirinden habersiz altı koca ile evlenmiş, ancak yetinmeyip yedinci bir erkeğe aşık olan bir kadındır. Sonunda amacına ulaşarak bu kişiyle de bir evlilik yapar. Ancak kocalarının eve geliş - gidiş zamanlarında çakışmalar meydana gelince Hürmüz oldukça zor bir durumda kalacaktır. Hepsini bir arada idare etmeye çalışan Hürmüz'ün işi bu kez gerçekten zordur. Acaba kurtulabilecek midir?

7 KOCALI HÜRMÜZ ŞARKI SÖZLERİ

Tanrım

Tek başına koyma kullarını

Yalnızlığa ancak sen dayanırsın

Eşsiz dostsuz kalanın zordur halleri

Yalnızlığa ancak sen dayanırsın

Şu gelen yâr olaydı

Elinde nar olaydı

İkimiz bir gömlekte

Yakası dar olaydı

Yeşil bağın üzümü

Yola diktim gözümü

Ne gelen var ne giden

Kime deyim sözümü

Tanrım

Tek başına koyma kullarını

Yalnızlığa ancak sen dayanırsın

Bu dünyada cefa çektirme bize

Yalnızlığa ancak sen dayanırsın

Güveyli evler gördüm

Kurulmuş yaya benzer

Güveysiz evler gördüm

Kurumuş çaya benzer

Yeşil bağın üzümü

Yola diktim gözümü

Ne gelen var ne giden

Kime deyim sözümü

Tanrım

Tek başına koyma kullarını

Yalnızlığa ancak sen dayanırsın

Güzel çirkin deme

Sen kayır yine

Bir minasıp koca her birimize

Hasretini çekmişlere

Tazeyken dul kalmışlara

Alı gülü solmuşlara

Ver ver ver ver

Hey tanrım

Bana üç tane (oooooo)

Üç te yetmez beş tane (aaaaaa)

Beş te yetmez yedi tane

Ver ver ver ver

Ver Allahım ver

HADİ NEDİR? NASIL OYNANIR?

Hadi Türkiye’nin ilk canlı bilgi yarışması uygulamasıdır. Her gün canlı yayında katılımcılar sorulan sorulara doğru cevap vererek, o yarışma için belirlenen ödül havuzundaki parayı eşit olarak bölüşürler. Puan veya başka bir şey değil gerçek para kazanırsın.

Ücretli midir?

Uygulamayın indirmenin ve yarışmaya katılmanın hiçbir ücreti yoktur.

Hangi uygulama marketlerine bulunur?

iPhone telefonlara Apple App Store üzerinden, Android telefonlara Google Play Store üzerinden indirilebilir.

Gerçek para mı veriyorsunuz?

Evet, kazandığınız para 20 TL’yi geçtiğinde hesabındaki parayı çekebilirsin.

Kazandığım parayı nasıl çekerim?

Uygulamanın anasayfasında bulunan bakiyeye tıklamanız gerekmektedir. Bakiyeye tıkladığınızda iban numaranızı girmeniz gereken sayfaya yönlendiriliyorsunuz. 20 tl ve üzeri tutarlarda iban numaranızı girdiğinizde hesabınıza yolluyoruz.

Nasıl Oynarım?

Çok kolay.

Telefon numaranla kayıt ol

Yarışma saatini bekle

Yarışmaya katılıp soruları verilen sure sona ermeden doğru cevaplamaya çalış.

Sorulan soruların tümünü bilirsen ödüle hak kazanırsın.

Neden Cep telefonumu alıyorsunuz?

Hesabının güvenliği ve hesabının senin adına onaylanması için alıyoruz.

Dağıtılan gerçek paralar nerden geliyor?

Dağıtılan ödüller şirketimizin yatırımcıları ve bazen de sponsorlar, reklam verenler tarafından veriliyor.

Arkadaşım referans kodumu kullandı ama ben extra can kazanamadım?

Arkadaşının doğru referans kullanıcı adını girdiğinden emin ol. Arkadaşın ilk oyununu oynadığında hakkını kazanacaksın. Kayıt olurken senin kullanıcı adını girmediyse her zaman ayarlar kısmından girip sana can kazandırabilir.

Kaç tane extra can kazanabilirim?

Arkadaşlarını davet ederek ve zaman zaman verilecek görevleri yerine getirerek extra can kazanabilirsin ama her yarışmadan sadece 1 extra can kullanabilirsin.

Paramı almakta problem yaşıyorum Ne yapmalıyım?

iletisim@hadilive.com adresine kullanıcı adınla yaşadığın problemi anlatarak başvur, çözüm için durumu inceleyelim.

Kullanıcı adımı değiştirebilir miyim?

Kullanıcı adını değiştirmen mümkün değildir.

Bir geribildirim veya öneri yapmak istiyorum. Nasıl yaparım?

iletisim@hadilive.com adresine mail atabilirsin. Yorumlarını duymak için sabırsızlanıyoruz.