Hadi İpucu sorusu | Hadi joker kodu 1 Şubat 2019 Perşembe |Erkek hindiye ne denir?

Fenomen bir yarışma haline gelen canlı Bilgi Yarışması oyunu HADİ bugün 11:30 yarışması ile takipçileri ile buluşuyor. Her gün saat 11:30'da ve akşam kuşağında 11:30'da ipucu soruları ile canlı olarak yarışmacıları bekliyor.Peki bugünkü İPUCUNDA geçen soru: Erkek hindiye ne denir biliyor musunuz sevgili hadiciler?

Hadi ipucu joker kodu yoğun ilgi görüyor. Hadi ipucu 31 Ocak joker kodu nedir?

31 Ocak Perşembe saat 11:30 da gerçekleşecek Hadi yarışmasında Joker kazanmak için bizi takipte kalın. Hadi joker kodunu nereden temin edeceğinizi açıkladığı an haberimizde bulabilirsiniz.

HADİ MAGAZİN İPUCU 31 OCAK İPUCU SORUSU 11:30

Hadi ipucu sorusu 11:30: Erkek hindiye ne denir biliyor musunuz sevgili hadiciler?

Hadi ipucu cevabı: GURK