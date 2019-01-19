Fenomen bir yarışma haline gelen canlı Bilgi Yarışması oyunu HADİ bugün 20:30 yarışması ile takipçileri ile buluşuyor. Her gün saat 20:30'da ve akşam kuşağında 20:30'da ipucu soruları ile canlı olarak yarışmacıları bekliyor.Peki bugünkü İPUCUNDA geçen soru nedir? 19 Ocak Hadi İpucu sorusu;Batman’in canı pahasına koruduğu şehir hangisidir?

Hadi ipucu joker kodu yoğun ilgi görüyor. Hadi ipucu 19 Ocak joker kodu nedir?

19 Ocak Cumartesi saat 20:30 da gerçekleşecek Hadi yarışmasında Joker kazanmak için bizi takipte kalın. Hadi joker kodunu nereden temin edeceğinizi açıkladığı an haberimizde bulabilirsiniz.

HADİ İPUCU 19 OCAK İPUCU SORUSU

Hadi ipucu sorusu: Batman’in canı pahasına koruduğu şehir hangisidir?

17 OCAK 12:30 HADİ İPUCU CEVABI

İşte 17 Ocak Hadi İpucu sorusu; Batman’in canı pahasına koruduğu şehir hangisidir?

17 Ocak Hadi ipucu cevabı; GOTHAM

BATMAN FİLMİ HAKKINDA BİLGİ

Küçük bir çocuk olan Bruce Wayne, anne ve babasının bir suçlu tarafından öldürülüşüne tanık olur. Kendini Gotham şehrini suçtan arıtmaya adar. Wayne Şirketinin başındazengin iş adamı geceleri Batman kostümünü giyip suçluları yakalar. Birkaç yıl sonra Gotham yeraltı suç dünyasının başına Carl Grissom geçer. Yeni bölge savcısı Harvey Dent, Polis Komiseri James Gordon ve tüm polis teşkilatının çablarına rağmen suç dünyası çökertilemez. Gazeteci Alexander Knox ve fotoğrafçı Vicki Vale, geceleri ortaya çıkıp suçluları öldüren ve şehre korku yayan yarasa kılığında kişinin peşine düşer. Vicki ve Knox, milyarder Bruce Wayne'in köşkünde düzenlediği partiye araştırma amaçlı katılırlar. Knox, Bruce Wayne ve Vicki Vale arasında oluşan kimyayı kıskanır. Aynı gece Carl Grissom sağ kolu Jack Napier'ı Axis kimya fabrikasına gönderir. Polis bunu haber alıp oraya gider. Jack bunun kendisine patronu Grissom tarafında düzenlenmiş bir komplo olduğunu anlar.

Jack ve ekibi polisler ile çatışmaya girer. Fabrikadaki durumdan haberdar olan Batman oraya gider. Jack'in yüzü bir kaza sonucu yara alır ve o bilinmeyen bir kimyasal maddenin içine düşmek üzereyken Batman onun elini tutar. Ancak Jack'in eli kayar ve kimyasal maddenin içine düşer. Polisin peşine düştüğü Batman farikadan çıkar. Jack kısa sürede kurtulur. Ancak yüzünde ve vücudunda kalıcı olarak izler kalır. Yüzü bembeyaz, saçları yeşil olur ve kendine has bir gülümseme kazanır. Kendisine Joker adını verir.

Grissom'ı öldürdükten sonra, birçok temel ürünün içine öldürücü kimyasal maddeler koyar. Gotham halkı temel ihtiyaçlarını karşılayamaz. En sonunda Batman, hangi ihtiyaçların içine kimyasal koyulmadığını bulur ve bunu Vicki Vale'e verir. Joker, Viki Vale'e romantik bir yakınlık hissetmeye başlar. Bruce Wayne, çocukluğunda anne ve babasını öldüren kişinin Joker olduğunu anlar. Joker, Gotham halkını öldürmek için bir parti düzenler. Bu paritde insanlara para dağıtacağını söyler. Ancak yanında getirdiği balonların içinde halkı öldürecek olan bir gaz vardır. Batman, Joker'in planını bozar. Joker, Vicki Vale'i yanına alıp bir katedralin en üst katına çıkar. Joker, Batman ile mücadele ettikten sonra çan kulesinden düşer ve ölür. Batman, Gotham halkının yanında olacağını yazdığı bir mesaj bırakır ve polis teşkilatını kendisine ihtiyaçları olduğu anda çağırmaları için Yarasa Sinyalini bırakır.