Hadi İpucu sorusu | Hadi joker kodu 19 Şubat 2019 Salı

Fenomen bir yarışma haline gelen canlı Bilgi Yarışması oyunu HADİ bugün 12:30 yarışması ile takipçileri ile buluşuyor. Her gün saat 12:30'da ve akşam kuşağında 12:30'da ipucu soruları ile canlı olarak yarışmacıları bekliyor.Peki bugünkü İPUCUNDA geçen hadi ipucu sorusu henüz açıklanmadı. Açıklanır açıklanmaz haberimizde bulabilirsiniz.

Hadi ipucu joker kodu yoğun ilgi görüyor. Hadi ipucu 19 Şubat joker kodu nedir?

Hadi joker kodu 19 Şubat Salı saat 12:30 da gerçekleşecek Hadi yarışmasında Joker kazanmak için bizi takipte kalın. Hadi joker kodunu nereden temin edeceğinizi açıkladığı an haberimizde bulabilirsiniz.

HADİ İPUCU 19 ŞUBAT İPUCU SORUSU 12:30

Hadi ipucu sorusu 12:30 ipucu sorusu hadi ipucu sorusu henüz açıklanmadı. Açıklanır açıklanmaz haberimizde bulabilirsiniz.

Hadi ipucu cevabı:

HADİ İPUCU 18 ŞUBAT İPUCU SORUSU 12:30

Hadi ipucu sorusu 12:30 ipucu sorusu: Tarkan film serisinde dev ahtapotun Tarkan'ı öldürmeye çalıştığı sahneyi hatırlıyor musunuz? Peki bu sahnenin yer aldığı filmle ilgili neler biliyoruz?

Hadi ipucu cevabı: TARKAN VİKİNG KANI

TARKAN VİKİNG KANI HAKKINDA BİLGİ (TARKAN VE AHTAPOT FİLMİ)

Konusu

Film, Karadeniz'in kuzeyi üzerinden gelen Avrupa Hunları'nın başbuğu Attila'nın Avrupa ülkelerini birer birer fethettiği günlerde geçmektedir. Avrupa Orta Çağ'ın karanlıklarında yaşarken İskandinav Yarımadası'nda o devrin en barbar kavmi yaşamaktaydı: Vikingler. Uzun tekneleriyle azgın Kuzey Denizi'ni aşarak güneydeki Avrupa sahillerine inerek buraları merhametsizce talan ediyorlar, her tarafı yakıp yıktıktan sonra canlı ve cansız ganimetleri memleketlerine götürüyorlardı. Avrupa üzerinde esen Hun kasırgası bütün Avrupayı çiğneyip geçmiş ve ülkeleri savunmasız bırakmıştı. Bu durumdan yararlanan Vikingler yağmalarını devam ettiriyorlardı. Çünkü büyük Hun başbuğu Attila fethettiği ülkelerin başına küçük Hun kuvvetleri bırakarak batıya doğru hareket ediyordu. Bundan faydalanan Vikingler fırsat kolluyorlar, zayıf buldukları yere saldırıyorlardı.[3]

Vikinglerin her yere saldırdığı hatta Çinlilerle ittifak kurduğu[4] bu dönemde Attila'nın kızı Yonca Hatun bir Hun kalesine sığınır. Viking Kumandanı Toro da savunmasını zayıf gördüğü kaleye saldırır, Tarkan'ın sadık dostu Kurt'u öldürür ve Yonca Hatun ile kaledeki Hun kadınlarını esir edip[5] kaleyi ateşe verir. Hatta Tarkan'ı da yaralar. Yonca Hatun'u Çin imparatorunun kızı Lotus'a teslim etmek niyetinde olan Toro, Kral Geroya karşı isyan eder ve yeni kral kendisi olur. Devrik kralı ise dev bir ahtapota kurban eder. Ateşe verilen kaleden kurtulan ve zamanla sağlığına kavuşan Tarkan ise Vikinglerin peşinden yola çıkar ve Vikinglere esir düşer. Bu arada Viking Kralı Gero'nun kızı Ursula seferden Viking kalesine döner ve babasının öldürüldüğünü, yeni kralın Toro olduğunu öğrenir. Babası öldürülen Ursula ile Yonca Hatun'u kurtarmak isteyen Tarkan'ın yolları kesişir ve Toro ile Lotus'un peşine düşerler.[6]

Yapım

Tarkan ve Tarkan: Gümüş Eyer ile büyük bir seyirci kitlesi edinen Tarkan serisinin üçüncü filmi olarak 1970'te başlayıp 1971 yılında tamamlanan[7] Sezgin Burak'ın çizdiği Viking Kanı serüveninin çekilmesine karar verilmiştir. Serüvenin sonlandığı aynı yıl çekimlere başlanmış ve 1 Kasım 1971 tarihinde film gösterime girmiştir.[8]

Ören Film stüdyolarında hazırlanıp Acar Film stüdyolarında seslendirilen film Arzu Film ve Tuna Film tarafından dağıtılmıştır.[9] Film, Ertem Eğilmez, Teoman Tümer ve Nahit Ataman'ın yapımcılığında çekilmiştir. Yönetmen koltuğunda ise bir önceki filmde olduğu gibi[10] Mehmet Aslan yer almıştır.[8] Senaryo ise Sadık Şendil tarafından Sezgin Burak'ın eseri üzerine yazılmıştır.[8]

Ahtapot

Yapımda yer alan ahtapot sahneleri filme farklılık katmıştır. Filmin uyarlandığı Viking Kanı serüveninde bir cezalandırma unsuru olarak kullanılan ejderha ikonu dönemin teknik yetersizlikleri nedeniyle filme ahtapot olarak aktarılmıştır. Vikingler tarafından idam edilecek kişilerin yem olarak sunulduğu ahtapot dünya sinemasında denizde kullanılan ilk maketlerden biridir.[11]

Maket ahtapotun hareketleri maketin içine giren bir yapım görevlisi tarafından sağlanmış, kollar ise kolların ucuna bağlanan ipler sayesinde hareket ettirilmiştir.[11]

HADİ İPUCU 15 ŞUBAT İPUCU SORUSU 12:30

Hadi ipucu sorusu 12:30 ipucu sorusu: Denizin derinliğini ölçmek için kullanılan aletin adı nedir biliyor muyuz?

Hadi ipucu cevabı: EKOGRAF / İSKANDİL

HADİ İPUCU 14 ŞUBAT İPUCU SORUSU 12:30

Hadi ipucu sorusu 12:30 ipucu sorusu: Atlarla arası çok iyi olup birçok oyuncuya at binme dersi veren ünlü oyuncu kimdir biliyor muyuz?

Hadi ipucu cevabı: CEMAL HÜNAL