Hadi İpucu sorusu nedir? Hadi ipucu cevabı nedir? | Hadi joker kodu 21 Şubat 2019

Fenomen bir yarışma haline gelen canlı Bilgi Yarışması oyunu HADİ bugün 20:30 yarışması ile takipçileri ile buluşuyor. Her gün saat 20:30'da ve akşam kuşağında 20:30'da ipucu soruları ile canlı olarak yarışmacıları bekliyor.Peki bugünkü İPUCUNDA geçen soru: Evrenin mistik koruyucusu Doctor Strange karakterini sinemada hangi oyuncu canlandırmıştır?

Hadi ipucu joker kodu yoğun ilgi görüyor. Hadi ipucu 21 Şubat joker kodu nedir?

21 Şubat Perşembe saat 12:30 da gerçekleşecek Hadi yarışmasında Joker kazanmak için bizi takipte kalın. Hadi joker kodunu nereden temin edeceğinizi açıkladığı an haberimizde bulabilirsiniz.

HADİ İPUCU 21 ŞUBAT İPUCU SORUSU 12:30

Hadi ipucu sorusu 12:30 ipucu sorusu: Evrenin mistik koruyucusu Doctor Strange karakterini sinemada hangi oyuncu canlandırmıştır?

Hadi ipucu cevabı: Benedict Cumberbatch

HADİ İPUCU 20 ŞUBAT İPUCU SORUSU 12:30

Hadi ipucu sorusu 12:30 HADİ 20 Şubat ipucu sorusu: Ali Haydar ile Hanım karakterlerinin işte ve aşkta ikinci baharı yaşamalarını konu edinen İkinci Bahar dizisini hatırlıyoruz değil mi? Peki 3 sezon izleyicilerini ekranlara kilitleyen bu efsane dizi hakkında neler biliyoruz? Mesela usta oyuncu kadrosu desek? İkinci Bahar dizisinin oyuncu kadrosunda kimler var?

Hadi ipucu cevabı:

İKİNCİ BAHAR OYUNCU KADROSU NEDİR?

Türkân Şoray - Hanım Meriç

Şener Şen - Ali Haydar Suruç

Ozan Güven - Ulaş Meriç

Nurgül Yeşilçay - Gülsüm Meriç

Settar Tanrıöğen - Vakkas Resuloğlu (1-8)

Tarık Papuççuoğlu - Vakkas Resuloğlu (9-37)

Arif Erkin Güzelbeyoğlu - Zülfikar Suruç

Nedim Saban - Medet Resuloğlu

Yasemin Çonka - Melek Suruç Resuloğlu

Devin Özgür Çınar - Cennet Suruç

Barış Dinçel - Timuçin Dürüst

Güven Hokna - Neriman Dürüst

Gül Onat - Safiye

Merve Er - Huriye Suruç

Nihal Menzil - Sakine Resuloğlu

Mehmet Ali Oral - Murat

Özkan Uğur - Şecaattin Dürüst

Tan Sağtürk - Timothy Percons

Meral Okay - Kasap Melahat

Uluç Özkök - Ali

Cezmi Baskın - Kızıl Basri

Nazlı Tosunoğlu - Tansu

İpek Değer - Ceren

Gülen Karaman - Ceren'in annesi

Volkan Akkaya - Ceren'in kardeşi

Ahmet Camcıoğlu - Kaptan

Ali Sirmen - Halil Başkomiser

Kemal İnci - Besim Bey

Gülden Avşaroğlu - Arzu

Ercüment Serpil - Sedat (dana)

Devrim Nas - Murat

Şenay Gürler - Murat'ın annesi

Süavi Eren - Murat'ın babası

Ekim Mağden - Ömer

Bekir Erdem Öz - Manav Nuri

Rafi Emeksiz - Seyyar satıcı

Mehmet Güreli - Balıkçı

Ahmet Arıman - Kuruyemişçi Ahmet

Haldun Boysan - Kasap Veysel

Ali Atay - Ersin

Bülent Oran - Davut Meriç (Hanım'ın babası)

HADİ İPUCU 25 OCAK İPUCU SORUSU

Hadi ipucu sorusu: Banyo ya da tuvalet fayanslarının temizliği ve parlatılmasında kullanılan Hidroklorik asidin halk arasındaki ismi nedir?





25 OCAK 12:30 HADİ İPUCU CEVABI

İşte 25 Ocak Hadi İpucu sorusu; Banyo ya da tuvalet fayanslarının temizliği ve parlatılmasında kullanılan Hidroklorik asidin halk arasındaki ismi nedir?

25 Ocak Hadi ipucu cevabı; TUZ RUHU