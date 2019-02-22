Hadi İpucu sorusu cevabı nedir? | Hadi joker kodu 22 Şubat 2019

Fenomen bir yarışma haline gelen canlı Bilgi Yarışması oyunu HADİ bugün 12:30 yarışması ile takipçileri ile buluşuyor. Her gün saat 12:30'da ve akşam kuşağında 20:30'da ipucu soruları ile canlı olarak yarışmacıları bekliyor.Peki bugünkü İPUCUNDA geçen soru : Ay, Dünya ile Güneş arasına girince ne olur biliyor muyuz?

Hadi ipucu joker kodu yoğun ilgi görüyor. Hadi ipucu 22 Şubat joker kodu nedir?

22 Şubat Cuma saat 12:30 da gerçekleşecek Hadi yarışmasında Joker kazanmak için bizi takipte kalın. Hadi joker kodunu nereden temin edeceğinizi açıkladığı an haberimizde bulabilirsiniz.

HADİ İPUCU 22 ŞUBAT İPUCU SORUSU 12:30

Hadi ipucu sorusu 12:30 ipucu sorusu: Ay, Dünya ile Güneş arasına girince ne olur biliyor muyuz?

Hadi ipucu cevabı: GÜNEŞ TUTULMASI

HADİ İPUCU 21 ŞUBAT İPUCU SORUSU 12:30

Hadi ipucu sorusu 12:30 ipucu sorusu: Evrenin mistik koruyucusu Doctor Strange karakterini sinemada hangi oyuncu canlandırmıştır?

Hadi ipucu cevabı: Benedict Cumberbatch