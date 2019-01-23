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  3. Hadi İpucu sorusu | Hadi joker kodu 23 Ocak 2019 | "Eş yükselti" anlamına gelen coğrafi terim hangisidir?

Hadi İpucu sorusu | Hadi joker kodu 23 Ocak 2019 | "Eş yükselti" anlamına gelen coğrafi terim hangisidir?

Hadi İpucu sorusu bugün ne oldu? HADİ bugünkü İpucu sorusunu yayınladı. Her gün 12:30 oyunu ile takipçilerini bekleyen Mobil canlı oyun HADİ'de 23 Ocak İpucu sorusu ve cevabı nedir? HADİ 23 Ocak İpucu sorusu: "Eş yükselti" anlamına gelen coğrafi terim hangisidir?

Hadi İpucu sorusu | Hadi joker kodu 23 Ocak 2019 | "Eş yükselti" anlamına gelen coğrafi terim hangisidir?

Fenomen bir yarışma haline gelen canlı Bilgi Yarışması oyunu HADİ bugün 12:30 yarışması ile takipçileri ile buluşuyor. Her gün saat 12:30'da ve akşam kuşağında 12:30'da ipucu soruları ile canlı olarak yarışmacıları bekliyor.Peki bugünkü İPUCUNDA geçen soru: "Eş yükselti" anlamına gelen coğrafi terim hangisidir?

Hadi ipucu joker kodu yoğun ilgi görüyor. Hadi ipucu 23 Ocak joker kodu nedir? 

23 Ocak Çarşamba saat 12:30 da gerçekleşecek Hadi yarışmasında Joker kazanmak için bizi takipte kalın. Hadi joker kodunu nereden temin edeceğinizi açıkladığı an haberimizde bulabilirsiniz.

HADİ İPUCU 23 OCAK İPUCU SORUSU

Hadi ipucu sorusu: "Eş yükselti" anlamına gelen coğrafi terim hangisidir?

Hadi İpucu sorusu | Hadi joker kodu 23 Ocak 2019 | "Eş yükselti" anlamına gelen coğrafi terim hangisidir?

23 OCAK 12:30 HADİ İPUCU CEVABI

İşte 23 Ocak Hadi İpucu sorusu; "Eş yükselti" anlamına gelen coğrafi terim hangisidir?

23 Ocak Hadi ipucu cevabı; İZOHİPS

Hadi İpucu sorusu | Hadi joker kodu 23 Ocak 2019 | "Eş yükselti" anlamına gelen coğrafi terim hangisidir?

EŞ YÜKSELTİ (İZOHİPS) NEDİR?

Yeryüzünde deniz seviyesine göre aynı yükseltiye sahip olan noktaların birleştirilmesi ile elde edilen kapalı eğrilerle izohips (Eşyükselti) eğrileri denir. En sık kullanılan yöntemdir. 

İZOHİPSLERİN ÖZELLİKLERİ

 -İç içe kapalı eğrilerdir.

-Yeryüzü şekillerini yükseltilerini ve biçimlerini canlandırırlar.

-En geniş izohips eğrisi en alçak yeri, en dar izohips eğrisi en yüksek yeri gösterir.

0 metre eğrisi deniz kıyısından geçer.

-İzohipsler eşit yükselti aralıklarıyla çizilirler. Birbirini takip eden iki izohips eğrisi arasındaki yükselti farkı  (equidistans) haritanın tamamında aynıdır.

NOT:İzohipsler arasındaki yükselti farkını  haritanın ölçeği belirler. Büyük ölçekli haritalarda yükselti farkı küçük iken, küçük ölçekli haritalarda fark büyüktür.

-Bir eğri üzerinde bulunan bütün noktaların yükseltileri aynıdır.

-Her izohips eğrisi kendisinden daha yüksek izohips eğrisini çevreler.

-İzohips eğrileri dağ doruklarında nokta halini alırlar.

-İzohipsler birbirini kesmezler.

-Birbirini kuşatmayan komşu iki izohips  aynı  yükselti değerlerine sahiptir.

-Akarsuyun her iki yanındaki eğrilerin yükseltisi aynıdır

-Eş yükselti eğrilerinin sık  geçtiği yerlerde eğim fazla, seyrek  geçtiği yerlerde eğim azdır.

 

İzohips Eğrilerinin Sık Geçtiği Yerlerde:

-Eğim fazladır.

-Akarsuların akış hızları fazladır.

-Akarsuların aşındırma gücü fazladır.

-Akarsuların aşındırması derine doğrudur.

-Kıta sahanlığı dardır.

-Dağa tırmanma zordur.

-Zirveyle etek arasındaki mesafe azdır.

 

 
 
İzohips Eğrilerinin Seyrek Geçtiği Yerlerde:

-Eğim azdır.

-Akarsuların akış hızları azdır.

-Akarsuların aşındırma gücü azdır.

-Akarsuların aşındırması yana doğrudur.

-Kıta sahanlığı geniştir.

-Dağa tırmanma kolaydır.

-Zirveyle etek arasındaki mesafe fazladır.

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