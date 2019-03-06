Hadi İpucu sorusu | Hadi joker kodu 6 Mart 2019

Hadi İpucu sorusu bugün ne oldu? HADİ bugünkü İpucu sorusunu yayınladı. Her gün 12:30 oyunu ile takipçilerini bekleyen Mobil canlı oyun HADİ'de 6 Mart İpucu sorusu ve cevabı nedir? HADİ 6 Mart İpucu sorusu henüz açıklanmadı. Hadi ipucu sorusu açıklanır açıklanmaz haberimizde bulabilirsiniz...

Hadi ipucu joker kodu yoğun ilgi görüyor. Hadi ipucu 5 Mart joker kodu nedir?

6 Mart Çarşamba saat 12:30 da gerçekleşecek Hadi yarışmasında Joker kazanmak için bizi takipte kalın. Hadi joker kodunu nereden temin edeceğinizi açıkladığı an haberimizde bulabilirsiniz.

HADİ İPUCU 6 MART İPUCU SORUSU 12:30

Hadi ipucu sorusu 6 Mart 12:30 ipucu sorusu henüz açıklanmadı. Hadi ipucu sorusu açıklanır açıklanmaz haberimizde bulabilirsiniz.

Hadi ipucu cevabı 6 Mart 12:30 :



HADİ NEDİR? NASIL OYNANIR?

Hadi Türkiye’nin ilk canlı bilgi yarışması uygulamasıdır. Her gün canlı yayında katılımcılar sorulan sorulara doğru cevap vererek, o yarışma için belirlenen ödül havuzundaki parayı eşit olarak bölüşürler. Puan veya başka bir şey değil gerçek para kazanırsın.

Ücretli midir?

Uygulamayın indirmenin ve yarışmaya katılmanın hiçbir ücreti yoktur.

Hangi uygulama marketlerine bulunur?

iPhone telefonlara Apple App Store üzerinden, Android telefonlara Google Play Store üzerinden indirilebilir.

Gerçek para mı veriyorsunuz?

Evet, kazandığınız para 20 TL’yi geçtiğinde hesabındaki parayı çekebilirsin.

Kazandığım parayı nasıl çekerim?

Uygulamanın anasayfasında bulunan bakiyeye tıklamanız gerekmektedir. Bakiyeye tıkladığınızda iban numaranızı girmeniz gereken sayfaya yönlendiriliyorsunuz. 20 tl ve üzeri tutarlarda iban numaranızı girdiğinizde hesabınıza yolluyoruz.

Nasıl Oynarım?

Çok kolay.

Telefon numaranla kayıt ol

Yarışma saatini bekle

Yarışmaya katılıp soruları verilen sure sona ermeden doğru cevaplamaya çalış.

Sorulan soruların tümünü bilirsen ödüle hak kazanırsın.

Neden Cep telefonumu alıyorsunuz?

Hesabının güvenliği ve hesabının senin adına onaylanması için alıyoruz.

Dağıtılan gerçek paralar nerden geliyor?

Dağıtılan ödüller şirketimizin yatırımcıları ve bazen de sponsorlar, reklam verenler tarafından veriliyor.

Arkadaşım referans kodumu kullandı ama ben extra can kazanamadım?

Arkadaşının doğru referans kullanıcı adını girdiğinden emin ol. Arkadaşın ilk oyununu oynadığında hakkını kazanacaksın. Kayıt olurken senin kullanıcı adını girmediyse her zaman ayarlar kısmından girip sana can kazandırabilir.

Kaç tane extra can kazanabilirim?

Arkadaşlarını davet ederek ve zaman zaman verilecek görevleri yerine getirerek extra can kazanabilirsin ama her yarışmadan sadece 1 extra can kullanabilirsin.

Paramı almakta problem yaşıyorum Ne yapmalıyım?

iletisim@hadilive.com adresine kullanıcı adınla yaşadığın problemi anlatarak başvur, çözüm için durumu inceleyelim.

Kullanıcı adımı değiştirebilir miyim?

Kullanıcı adını değiştirmen mümkün değildir.

Bir geribildirim veya öneri yapmak istiyorum. Nasıl yaparım?

iletisim@hadilive.com adresine mail atabilirsin. Yorumlarını duymak için sabırsızlanıyoruz.