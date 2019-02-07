Fenomen bir yarışma haline gelen canlı Bilgi Yarışması oyunu HADİ bugün 12:30 yarışması ile takipçileri ile buluşuyor. Her gün saat 12:30'da ve akşam kuşağında 12:30'da ipucu soruları ile canlı olarak yarışmacıları bekliyor.Peki bugünkü İPUCUNDA geçen sorusu "Organize İşler 2: Sazan Sarmalı" filminde "Sarı Saruhan" karakterini canlandıran oyuncu kimdir?

Hadi ipucu joker kodu yoğun ilgi görüyor. Hadi ipucu 7 Şubat joker kodu nedir?

7 Şubat Perşembe saat 12:30 da gerçekleşecek Hadi yarışmasında Joker kazanmak için bizi takipte kalın. Hadi joker kodunu nereden temin edeceğinizi açıkladığı an haberimizde bulabilirsiniz.

HADİ MAGAZİN 7 ŞUBAT İPUCU SORUSU 11:30

Hadi ipucu sorusu 11:30 : "Organize İşler 2: Sazan Sarmalı" filminde "Sarı Saruhan" karakterini canlandıran oyuncu kimdir?

Hadi ipucu cevabı: KIVANÇ TATLITUĞ

HADİ İPUCU 6 ŞUBAT İPUCU SORUSU 12:30

Hadi ipucu sorusu 12:30: Bütün veya dilimler hâlindeki kuru meyvenin şekerli suyla kaynatılmasıyla yapılan içecek hangisidir?

Hadi ipucu cevabı: HOŞAF

Kuru meyvenin şekerli suyla kaynatılmasıyla yapılan içecek hangisidir? HOŞAF NE DEMEK?

Hoşaf nedir, çeşitli meyvelerin işlem görmesinden sonra elde edilen sulu yiyeceklere hoşaf adı verilmektedir. Hoşaf bir çok meyveden elde edilmektedir. Hoşaf türleri arasında kayısı hoşafı, elma hoşafı, erik hoşafı, şeftali hoşafı, kızılcık hoşafı, üzüm hoşafı ve benzeri meyvelerden elde edilmekte olan hoşaflar bulunmaktadır. Evlerde de rahatlıkla yapılabilen bu tür hoşafların oldukça lezzetli bir tadı bulunmaktadır. Anadolu'nun birçok köyünde, ilçesinde ve ilinde yapılmakta olan bu hoşaflar çeşitli biçimlerde elde edilmektedir. Bunun yanı sıra bazı işletmeler tarafından toplanan meyvelerden de hazır meyve hoşafları elde edilerek piyasa sürülmektedir.

Hoşafın faydaları

Değişik meyvelerden elde edilen hoşaflar vücut sağlığı açısından oldukça önemli bir yapıya sahiptir. Hoşafların genel özellikleri arasında sindirim sistemine sağlamış olduğu faydalar bulunmaktadır.

Mide sorunları yaşayanlar için oldukça önemli bir içecektir. Özellikle gaz sorunu yaşayanların rahatsızlıklarına çözüm bulması konusunda çok büyük bir fayda sağlamaktadır. Midede oluşmuş olan gazın hızlı bir şekilde dışarı atılmasına fayda sağlar. Bunun yanı sıra midede meydana gelebilecek rahatsızlıkların tedavine yardımcı olmaktadır. Hoşafın mideye sağlamış olduğu faydalar arasında özellikle gastrit ve ülser gibi sorunların giderilmesine fayda sağlaması bulunmaktadır.

Sindirim sisteminde oluşabilecek kabızlık gibi durumların düzelmesi konusunda da oldukça etkili bir yapıya sahiptir.

Hoşaf nedir sorusunun yanı sıra hoşafın vücuda vermiş olduğu faydalardan biri de enfeksiyon hastalıklarının tedavisine yardımcı olmasıdır. Özellikle idrar yollarında meydana gelebilecek enfeksiyonların hızlı bir şekilde dışarı atılmasına fayda sağlar.

Bunun yanı sıra hoşaf fazla kilolarında şikayetçi olanların kilo vermeleri konusunda da yardımcı olmaktadır. Tokluk hissi veren hoşafın fazla yemek yeme isteğini önleyici bir özelliği bulunmaktadır.

Gözlerin sağlıklı bir şekilde görmesine yardımcı olduğu gibi gece körlüğü ve göz kuruluğu gibi göz rahatsızlıklarının tedavisini yapmaktadır.

A vitamini, B vitamini ve C vitamini bakımından oldukça zengin bir yapıya sahip olan hoşaf kan yapma ve kan pıhtılaşması gibi durumlara da büyük bir fayda sağlar.

Uyku sorunların yaşayanlar için oldukça etkili olan hoşaf ruhsal yorgunlukların atılması konusunda da oldukça etkili bir yapıya sahiptir.

Kan şekeri seviyesinin korunması konusunda da oldukça iyi olan bir içecektir. Yüksek ateşe iyi gelen hoşaf eklem kireçlenmelerine karşı da oldukça etkili bir yapıya sahiptir.

Hoşaf nedir sorusu bir çok kişi tarafından merak edilmektedir. Meyvelerden elde edilen, yiyecek ve içecek türleri bulunan hoşafların ara ara tüketilmesi gerekmektedir. Taze meyvelerin çekirdekleri alındıktan sonra kaynatılarak elde edilen hoşafın özellikle yemeklerden sonra tüketilmesi gerekmektedir. Yemeklerden sonra tüketilen hoşaflar yiyeceklerin kolay bir şekilde hazmedilmesine yardımcı olmaktadır. Hoşaf yazın taze meyvelerden elde edilebileceği gibi kışında kurutulmuş olan meyvelerden elde edilebilmektedir. Her mevsim elde edilebilme özelliğine sahip olan hoşafın tüketimine önem verilmelidir.

HADİ İPUCU 5 ŞUBAT İPUCU SORUSU 11:30

Hadi ipucu sorusu 11:30: Geçtiğimiz günlerde İstanbul'daki Madame Tussauds Müzesi'nde hangi oyuncunun balmumu heykeli sergilenmeye başlanmıştır?

Hadi ipucu cevabı: MURAT BOZ