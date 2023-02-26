Hadi Mohammadi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hadi Mohammadi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hadi Mohammadi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hadi Mohammadi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hadi Mohammadi 9 Mart 1991 tarihinde Mahallat, Markazi şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da هادی محمدی şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hadi Mohammadi Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Prestige Consulting Group yapmaktadır. Hadi Mohammadi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Tractor FC futbol takımında oynamaktadır. Tractor FC takımına 8 Ekim 2020 tarihinde katılmıştır. Hadi Mohammadi'nin Tractor FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Hadi Mohammadi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hadi Mohammadi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Hadi Mohammadi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hadi Mohammadi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Piroozi U19

1 Temmuz 2010 yılında Sanat Naft U21

1 Temmuz 2010 yılında Sanat Naft

1 Temmuz 2011 yılında Damash Gilan

1 Temmuz 2014 yılında Zob Ahan

1 Temmuz 2016 yılında Tractor Sazi

30 Haziran 2018 yılında Zob Ahan

8 Ekim 2020 yılında Tractor

Hadi Mohammadi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hadi Mohammadi şuan Tractor FC takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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