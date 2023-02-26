Hadi Nozari kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hadi Nozari Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Hadi Nozari kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Hadi Nozari ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.