Hadi Nozari kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hadi Nozari Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hadi Nozari adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Hadi Nozari Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Hadi Nozari 14 Temmuz 2000 tarihinde Masjed Soleyman, Khuzestan şehrinde doğmuştur. İran uyrukludur.Gerçek adı da هادی نوذری şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Hadi Nozari Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hadi Nozari, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Naft Masjed Soleyman FC futbol takımında oynamaktadır. Naft Masjed Soleyman FC takımına 24 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Hadi Nozari'nin Naft Masjed Soleyman FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Hadi Nozari Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Hadi Nozari futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
6 Kasım 2021 yılında Naft MIS FC Res
24 Ağustos 2022 yılında Naft M.I.S F.C.
Hadi Nozari Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Hadi Nozari şuan Naft Masjed Soleyman FC takımında oynamakta ve 80 numaralı formayı giymektedir.
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