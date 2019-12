“Hadi sana bir masal anlatayım” Erasmus projesi başladı

Aydın Efeler Mehmet Akif Ersoy İlkokulu'nun ortağı olduğu Erasmus projesi kapsamında, proje ortağı ülkelerden gelen öğretmen ve öğrenciler Aydın'a gelerek faaliyette bulundu.

Avrupa Birliği Komisyonu Erasmus Programı ve Avrupa Birliği Başkanlığı AB Eğitim ve Gençlik Programları Başkanlığı tarafından finanse edilen "Let me tell you story "(Hadi sana bir masal anlatayım) isimli okul ortaklığı projesinin eğitim faaliyeti Aydın Efeler Mehmet Akif Ersoy İlkokulu'nda gerçekleşti.

Eğitim Faaliyetleri kapsamında, beş Avrupa ülkesinden; Almanya, Hırvatistan, Slovanya, İngiltere ve Portekiz'in Maderia adasından gelen 12 öğretmen ve 9 öğrenciden oluşan heyet, okul proje ekibiyle birlikte toplantı, sunum çalışmaları, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ziyareti ve yöremizi ülkemizi tanıtan kültürel etkinlikler yapılarak, Türk gelenek ve görenekleri yakından tanımaları sağlandı. Yabancı guruplardan gelen öğretmenler sınıflarda örnek ders uygulaması yaptı ve öğretmen ve öğrencilerin yabancı dil kullanımı konusunda katkı sağlandı.

Okul Müdürü Taner Yedinci, projenin Aydın ve Türkiye adına çok faydalı olduğunu ifade ederek, bu tip okul ortaklıklarının artmasını temenni etti. Müdür Yedinci, son 3 yılda 4 Erasmus Projesi kabul olan başta tüm proje ekibine, öğretmenlere ve öğrencilere teşekkür etti.

Kaynak: İHA