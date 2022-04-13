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  3. Hadise bu kez beğenilmedi! Fotoğrafları attığına pişman oldu! “Kaşların bıyık gibi durmuş”

Hadise bu kez beğenilmedi! Fotoğrafları attığına pişman oldu! “Kaşların bıyık gibi durmuş”

Ünlü şarkıcı Hadise, sosyal medyada fotoğrafları paylaştığına adeta pişman oldu. Ünlü şarkıcıya gelen yorumlar şaşırttı.

Hadise bu kez beğenilmedi! Fotoğrafları attığına pişman oldu! “Kaşların bıyık gibi durmuş” 1110

Ünlü şarkıcı Hadise, sosyal medya da yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. 