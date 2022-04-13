Hadise bu kez beğenilmedi! Fotoğrafları attığına pişman oldu! “Kaşların bıyık gibi durmuş” Ünlü şarkıcı Hadise, sosyal medyada fotoğrafları paylaştığına adeta pişman oldu. Ünlü şarkıcıya gelen yorumlar şaşırttı.

1 10 Ünlü şarkıcı Hadise, sosyal medya da yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.