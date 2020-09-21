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Hadise çocukluk fotoğrafını paylaştı! Takipçilerini yıllar öncesine götürdü

Kaan Yıldırım ile yaşadığı aşkla adından sıkça söz ettiren Hadise sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla takipçilerini yıllar öncesine götürdü.

Hadise çocukluk fotoğrafını paylaştı! Takipçilerini yıllar öncesine götürdü

Ünlü şarkıcı Hadise, Kaan Yıldırım ile birlikteliğinin ardından sosyal medyayı daha sık kullanmaya başladı. 34 yaşındaki güzel şarkıcı, Instagram hesabından çocukluk fotoğrafını paylaştı.

Hadise çocukluk fotoğrafını paylaştı! Takipçilerini yıllar öncesine götürdü

Hadise, sosyal medya hesabından paylaştığı çocukluk fotoğrafına “Vintage Me” (nostaljik ben) notunu yazdı.

Hadise çocukluk fotoğrafını paylaştı! Takipçilerini yıllar öncesine götürdü

Hadise geçtiğimiz günlerde  'Küçük Bir Yol' şarkısını piyasaya sürdü. Şarkının klibinde Kaan Yıldırım'ın köpeği Benek de yer aldı.

Hadise çocukluk fotoğrafını paylaştı! Takipçilerini yıllar öncesine götürdü

Oyuncu Kaan Yıldırım ile bir süredir birlikte olan Hadise son olarak sevgilisinin fotoğrafını hikaye kısmından paylaştı.

Hadise çocukluk fotoğrafını paylaştı! Takipçilerini yıllar öncesine götürdü670

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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