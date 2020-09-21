Hadise çocukluk fotoğrafını paylaştı! Takipçilerini yıllar öncesine götürdü

Ünlü şarkıcı Hadise, Kaan Yıldırım ile birlikteliğinin ardından sosyal medyayı daha sık kullanmaya başladı. 34 yaşındaki güzel şarkıcı, Instagram hesabından çocukluk fotoğrafını paylaştı.

Hadise, sosyal medya hesabından paylaştığı çocukluk fotoğrafına “Vintage Me” (nostaljik ben) notunu yazdı.

Hadise geçtiğimiz günlerde 'Küçük Bir Yol' şarkısını piyasaya sürdü. Şarkının klibinde Kaan Yıldırım'ın köpeği Benek de yer aldı.

Oyuncu Kaan Yıldırım ile bir süredir birlikte olan Hadise son olarak sevgilisinin fotoğrafını hikaye kısmından paylaştı.