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  3. Hadise, Deniz Akkaya'nın hakkında attığı "Reza Zarrab'dan hamile kaldı" iddiası karşısında sessizliğini bozdu! "Bir aptal, konuştuğu zaman dikkatlice dinleyin"

Hadise, Deniz Akkaya'nın hakkında attığı "Reza Zarrab'dan hamile kaldı" iddiası karşısında sessizliğini bozdu! "Bir aptal, konuştuğu zaman dikkatlice dinleyin"

Geçtiğimiz günlerde Söylemezsem Olmaz programının yorumcusu olan Deniz Akkaya, Hadise hakkubda bomba bir iddiada bulunarak Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab'dan hamile kaldığını söylemişti. Bunun üzerine sessizliğini bozan Hadise, yaptığı paylaşımda, "Bir aptal, konuştuğu zaman dikkatlice dinleyin" sözleriyle yanıt verdi.

Hadise, Deniz Akkaya'nın hakkında attığı "Reza Zarrab'dan hamile kaldı" iddiası karşısında sessizliğini bozdu! "Bir aptal, konuştuğu zaman dikkatlice dinleyin"

Son zamanlarda özel hayatıyla magazin gündeminde yer edinen ünlü şarkıcı Hadise, Kaan Yıldırım'dan ayrılmasının ardından birliktelik yaşamaya başladığı Mehmet Dinçerler ile ilişkisini sorunsuz bir şekilde devam ettiriyor. 

"HAMİLE KALDIĞI İÇİN BİTTİ"

Geçtiğimiz günlerde Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Söylemezsem Olmaz programında yorumcu olan Deniz Akkaya ortaya attığı iddiayla magazin gündemini adeta salladı. Hadise'nin özel hayatı hakkında konuşan Akkaya, "Reza Zarrab'la ilişkisi hamile kaldığı için bitti" iddiasında bulunması üzerine programın sunucusu Seren Serengil ise  "Kaan Yıldırım ile ilişkisi de bu sebeple bitti" yorumunu yaptı.

Hadise, Deniz Akkaya'nın hakkında attığı Reza Zarrab'dan hamile kaldı iddiası karşısında sessizliğini bozdu! Bir aptal, konuştuğu zaman dikkatlice dinleyin

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Ortaya atılan bu iddiaların ardından gözler Hadise'ye çevrilmişken ünlü şarkıcı sosyal medya hesabından yayınladığı İngilizce bir video ile ağır ve sert sözlerle yanıt verdi.

Hadise, Deniz Akkaya'nın hakkında attığı Reza Zarrab'dan hamile kaldı iddiası karşısında sessizliğini bozdu! Bir aptal, konuştuğu zaman dikkatlice dinleyin

OLAY PAYLAŞIM

Hadise'nin paylaşımında , "Bir aptal, konuştuğu zaman dikkatlice dinleyin. Çünkü bir aptal konuşurken onu dinlemek önemlidir. Çünkü onun ne yapacağını bilmek, ne yapmayacağını bilmek kadar önemlidir." ifadeleri yer aldı.

Hadise, Deniz Akkaya'nın hakkında attığı Reza Zarrab'dan hamile kaldı iddiası karşısında sessizliğini bozdu! Bir aptal, konuştuğu zaman dikkatlice dinleyinHadise, Deniz Akkaya'nın hakkında attığı Reza Zarrab'dan hamile kaldı iddiası karşısında sessizliğini bozdu! Bir aptal, konuştuğu zaman dikkatlice dinleyin

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