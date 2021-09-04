Hadise, Deniz Akkaya'nın hakkında attığı "Reza Zarrab'dan hamile kaldı" iddiası karşısında sessizliğini bozdu! "Bir aptal, konuştuğu zaman dikkatlice dinleyin"

Son zamanlarda özel hayatıyla magazin gündeminde yer edinen ünlü şarkıcı Hadise, Kaan Yıldırım'dan ayrılmasının ardından birliktelik yaşamaya başladığı Mehmet Dinçerler ile ilişkisini sorunsuz bir şekilde devam ettiriyor.

"HAMİLE KALDIĞI İÇİN BİTTİ"

Geçtiğimiz günlerde Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Söylemezsem Olmaz programında yorumcu olan Deniz Akkaya ortaya attığı iddiayla magazin gündemini adeta salladı. Hadise'nin özel hayatı hakkında konuşan Akkaya, "Reza Zarrab'la ilişkisi hamile kaldığı için bitti" iddiasında bulunması üzerine programın sunucusu Seren Serengil ise "Kaan Yıldırım ile ilişkisi de bu sebeple bitti" yorumunu yaptı.

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Ortaya atılan bu iddiaların ardından gözler Hadise'ye çevrilmişken ünlü şarkıcı sosyal medya hesabından yayınladığı İngilizce bir video ile ağır ve sert sözlerle yanıt verdi.

OLAY PAYLAŞIM

Hadise'nin paylaşımında , "Bir aptal, konuştuğu zaman dikkatlice dinleyin. Çünkü bir aptal konuşurken onu dinlemek önemlidir. Çünkü onun ne yapacağını bilmek, ne yapmayacağını bilmek kadar önemlidir." ifadeleri yer aldı.