Hadise hem aşkta hem işte kazanıyor! Markasını sürpriz isimle video çekerek tanıttı! Koleksiyonu oldukça beğenildi

Kaan Yıldırım'dan ayrıldıktan kısa bir süre sonra iş insanı Mehmet Dinçerler'le dolu dizgin aşk yaşayan Hadise hem aşkta hem işte kazanıyor.

Kendi giyim markası için yirmiden fazla parçalık özel koleksiyon hazırlayan 35 yaşındaki şarkıcının, kendi tarzından ilham aldığı ve stilini yansıttığı koleksiyonda bodyysuit, gece elbiseleri ve sportif eşofmanlar gibi parçalar bulunuyor.

TÜLİN ŞAHİN MODELLİK YAPACAK

Şıklığı kadar rahatlığına da özen gösteren Hadise, geniş bir ürün yelpazesine sahip koleksiyonunda tüm kadınlara hitap eden parçalara yer verdi. Hadise' daha öncede kendi adını taşıyan bir marka için 50 parçalık koleksiyon hazırlamıştı. Markanın modelliğini Tülin Şahin yapacak.

Sahnelerin en cesur ismiydi! Hadise'yi görenler gözlerine inanamadı! Mehmet Dinçerler'den uyarı mı geldi?