Juventus - Zenit Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi?Aleyna Tilki taytlı pozlarıyla sosyal medyayı salladı! Cadılar Bayramı göndermesi dikkat çekti! "Dünya bir cadı kazanı"Müge Anlı'da adeta deprem etkisi yarattı: "Cesedin önünde beni tecavüz etti" Fatma Karadağ'dan, kardeşi DJ Mehmet Gezgin cinayetine dair kan donduran yeni itiraflar!Dinamo Kiev - Barcelona Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi?Emeklilikte Yaşa Takılanlar son durum nedir? EYT nedir? EYT çıkacak mı, çıkarsa kimler emekli olacak?Almanya'da Türk dönerci vahşeti! İlkokul çocuklarının üzerine aracını sürdü 1 çocuk ölü, 2 çocuk yaralıAda Masalı hangi gün, hangi kanalda, saat kaçta oynuyor?Son dakika |Yoğun sis boğaz trafiğini vurdu! İstanbul Boğazı transit gemi geçişlerine kapatıldıKızıl Meydan'da kız arkadaşıyla cinsel ilişkiye girmişti! O TikToker'ın cezası belli oldu!İvazsız ne demek, TDK'ya göre İvazsız kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?
İstanbul12 °C
  1. HABERLER
  2. MAGAZİN
  3. Hadise hem aşkta hem işte kazanıyor! Markasını sürpriz isimle video çekerek tanıttı! Koleksiyonu oldukça beğenildi

Hadise hem aşkta hem işte kazanıyor! Markasını sürpriz isimle video çekerek tanıttı! Koleksiyonu oldukça beğenildi

Bir süredir Mehmet Dinçerler'le olan ilişkisiyle gündemde olan Hadise, modaya da el atarak koleksiyonunu Instagram hesabından yayınladığı bir video ile tanıttı.

Kaan Yıldırım'dan ayrıldıktan kısa bir süre sonra iş insanı Mehmet Dinçerler'le dolu dizgin aşk yaşayan Hadise hem aşkta hem işte kazanıyor. 

Kendi giyim markası için yirmiden fazla parçalık özel koleksiyon hazırlayan 35 yaşındaki şarkıcının, kendi tarzından ilham aldığı ve stilini yansıttığı koleksiyonda bodyysuit, gece elbiseleri ve sportif eşofmanlar gibi parçalar bulunuyor.

Hadise hem aşkta hem işte kazanıyor! Markasını sürpriz isimle video çekerek tanıttı! Koleksiyonu oldukça beğenildi

TÜLİN ŞAHİN MODELLİK YAPACAK

Şıklığı kadar rahatlığına da özen gösteren Hadise, geniş bir ürün yelpazesine sahip koleksiyonunda tüm kadınlara hitap eden parçalara yer verdi. Hadise' daha öncede kendi adını taşıyan bir marka için 50 parçalık koleksiyon hazırlamıştı. Markanın modelliğini Tülin Şahin yapacak.

{TITLE_STRIP}Sahnelerin en cesur ismiydi! Hadise'yi görenler gözlerine inanamadı! Mehmet Dinçerler'den uyarı mı geldi?

 

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT