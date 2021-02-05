Geçtiğimiz yıla damga vuran çiftler arasında yerini alan Kaan Yıldırım ve Hadise çifti hakkında hayranlarını meraklandıran bir iddia ortaya atıldı. Geçtiğimiz aylarda ayrılık yoluna giden çift, 4 gün sonra barıştı. Şu sıralar Kaan Yıldırım'ın Hadise'ye evlilik teklif ettiği öne sürülüyor. Çiftin takipçileri tarafından bu konu araştırılmaya başlandı. Peki Hadise ile Kaan Yıldırım evleniyor mu? Hadise ile Kaan Yıldırım evlenecek mi? Ne zaman? İşte detaylar...

HADİSE İLE KAAN YILDIRIM EVLENİYOR MU? HADİSE İLE KAAN YILDIRIM EVLENECEK Mİ?

Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre, Hadise ile Kaan Yıldırım evlilik kararı aldı. Kaan Yıldırım'ın ailesi tarafından da çok sevilen müstakbel gelin adayı Hadise, Yıldırım ile evlenmek için düğün hazırlıklarına başlamış.

HADİSE İLE KAAN YILDIRIM NE ZAMAN EVLENİYOR?

Hadise'yi çok seven ve "Kızım" diye sahiplenen Kaan Yıldırım'ın ailesi, çiftin bir an önce evlenip barklanmalarını istiyormuş. Öte yandan evlilik kararı alan çift Göktürk'te müstakil bir ev arayışına başlamış ve bu yaz için düğün planı yaptıkları söyleniyor.

Kaan Yıldırım, barıştığı sevgilisi Hadise'yi öpmelere doyamadı!