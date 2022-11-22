Hadise isyan etti! Sosyal medya paylaşımıyla ateş püskürdü: "Ben bir buçuk senedir bir grup tarafından taciz ediliyorum, tehdit ediliyorum"
Şarkı Hadise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile yaşadıklarından dolayı bir grup tarafından sürekli olarak tecavüze uğradığını söyleyerek zehir zemberek sözler söyledi.
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Hadise isyan etti! Sosyal medya paylaşımıyla ateş püskürdü: "Ben bir buçuk senedir bir grup tarafından taciz ediliyorum, tehdit ediliyorum"
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