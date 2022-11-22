Hadise isyan etti! Sosyal medya paylaşımıyla ateş püskürdü: "Ben bir buçuk senedir bir grup tarafından taciz ediliyorum, tehdit ediliyorum"

Şarkı Hadise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile yaşadıklarından dolayı bir grup tarafından sürekli olarak tecavüze uğradığını söyleyerek zehir zemberek sözler söyledi.

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Hadise isyan etti! Sosyal medya paylaşımıyla ateş püskürdü: "Ben bir buçuk senedir bir grup tarafından taciz ediliyorum, tehdit ediliyorum" 1

Şarkıcı Hadise özel hayatıyla olduğu kadar sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla da adından sık sık bahsettiren ünlüler arasında.

Mehmet Dinçerler'den ayrıldıktan sonra hayran kitlesi bir hayli artan Hadise, son günlerde yaptığı paylaşımlar ile dikkat çekiyor.

Hadise isyan etti! Sosyal medya paylaşımıyla ateş püskürdü: "Ben bir buçuk senedir bir grup tarafından taciz ediliyorum, tehdit ediliyorum" 2

İnstagram hesabından mutlu olduğu anları hayranları ile paylaşan Hadise, bu sefer yaşadıklarından dolayı uzun bir yazı yazarak ateş püskürdü.

Hadise'nin o yazısını okuyanlar yaşadıklarından dolayı sosyal medyadan "YanındayızHadise" etiketiyle şarkıcıya destek vermeye başladı.

Hadise isyan etti! Sosyal medya paylaşımıyla ateş püskürdü: "Ben bir buçuk senedir bir grup tarafından taciz ediliyorum, tehdit ediliyorum" 3

Hadise sosyal medya hesabından “Bu mesajım tehdit ve taciz edilen tüm kadınlara; susmayın. Ben de susmuyorum ve asla susmayacağım. Elbette Hadise olmanın, ünlü olmanın bir bedeli olacak. Ünlü isimler olarak göz önündeyiz bizi seven de olacak sevmeyen de."

"Beni biliyorsunuz, genelde konuşmam. Adalete hep güvenirim. Ama bu sefer söyleyeceklerim var! Müzikle mutlu olan, işime aşık olan ve aileme bakan bir insanım. Ben hayatı, hayatımı ve sevenlerimi çok seviyorum. Siz istediğiniz sürece ben sahnelerde olacağım, şarkılarımı söylemeye devam edeceğim. Kariyerim boyunca kimseyle polemiğe girmedim. Bana Roberto Carlos bacaklı diyenler oldu, obez diyenler oldu ve daha neler söylendi ama ben hep sustum. Asla polemiğe girmedim."

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"Ben her şeyden önce bir kadınım, bir insanım. Ben bir buçuk senedir bir grup tarafından taciz ediliyorum, tehdit ediliyorum. Bu insanlara göre kaç kere hamile kaldım, kaç kere kürtaj yaptırdım. Geçtiğimiz günlerde göz doktorundan çıkarken bana yine kürtaj yaptırmıştır dedi bu grup. Bu insanlara göre metres oldum, bu insanlara göre bel altı ne geliyorsa aklınıza çoğuna maruz kaldım. Bu insanlar tarafından bana tam bir buçuk yıldır şantaj yapılıyor. İnsan diyorum ama insanlığa sığacak bir şey değil bu yaptıkları. Ben onlara ait bir malzeme değilim, ben bir insanım."

Özel hayatıma resmen tecavüz ediyor bu insanlar. Şantaj, tehdit… Ben Hadise'yim diye rahatlıkla bunu yapabileceklerini mi düşünüyorlar? Ben artık burdan tüm kadınlara, adalet bakanımıza, adalet sistemimize sesleniyorum. Bu yapılan şantaj, tehdit resmen özel hayatıma tecavüz! Hiçbir kadın ünlü ya da ünsüz bu şekilde tehdit edilemez, hiç kimseye böyle bir şantaj yapılamaz. Bu tecavüzün durması için savaşacağım! Sadece kendim için değil, benim gibi aynı şeyleri yaşayan, yaşayacak olan kadınlar ve kadın meslektaşlarım için savaşacağım. Siz kimsiniz? Allah mısınız? Bu dünyada kimseye verecek hesabım yok! Buradan Türk adaletine sesleniyorum ve güveniyorum. Bu her insan hakkında bel altı konuşma hakkını kendinde gören programların kesinlikle kontrol altına alınması gerekiyor, magazin dediğiniz şey insanları tehdit etmek değildir.” şeklinde bir paylaşım yaptı.

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