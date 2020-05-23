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Hadise kaleyi içten fethetmeye hazırlandı! Görümce ile ilk görüşme gerçekleşti

Kaan Yıldırım ve Hadise evliliğe bir adım daha attı. Hadise, Yıldırım'ın ablası Nilüfer Yıldırım ile tanıştı.

Hadise kaleyi içten fethetmeye hazırlandı! Görümce ile ilk görüşme gerçekleşti

Evliliğe ilk adımı atan ünlü çift karantina günlerinde birlikte olmaktan vazgeçmediler. Birlikte aynı evde kalan ikiliden büyük adım geldi. Kaan Yıldırım ablası ile Hadise'yi tanıştırdı.

GÖRÜMCE İLE İLK TANIŞMA 

Nilüfer Yıldırım ve bebeğiyle bir araya gelen güzel popçu, görümcesinden geçer notu aldı. Nilüfer Yıldırım ile bir araya gelen Hadise, aşkının yeğenini de sevmelere doyamadı.

İddialara göre; Hadise, pandemi süreci bittikten sonra da Yıldırım'ın anne ve babasıyla tanışacak. Bu arada Kaan Yıldırım'ın da Hadise'nin kardeşi Derya Açıkgöz ile tanıştığı biliniyor.

Hadise kaleyi içten fethetmeye hazırlandı! Görümce ile ilk görüşme gerçekleşti

HADİSE'DEN GİGİ TEPKİSİ

Şarkıcı Hadise, en son ki paylaşımında altı aylık hamile olan model Gigi Hadid'in son halini eleştirenlere şöyle isyan etti: "Hamile bir kadına, yüzü yorgun diye neden diğer kadınlar alay edercesine yorum yapıyor anlamıyorum? Sıkıldım bu gereksiz yorumlarınızdan."

Hadise kaleyi içten fethetmeye hazırlandı! Görümce ile ilk görüşme gerçekleşti

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Hadise kaleyi içten fethetmeye hazırlandı! Görümce ile ilk görüşme gerçekleşti

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