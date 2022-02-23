Hadise "Kezban" ilan edildi! Son paylaşımı alay konusu olurken "Acaba yanlışlıkla mı paylaştı?" dedirtti! Hadise, aşk sarhoşu oldu. Sevgilisi Mehmet Dinçerler'e hayranlığını paylaşımıyla anlattı. "Gözlerinin içini yalnızca sevdiğin adam güldürür"

1 12 Hadise, Mehmet Dinçerler'e olan aşkını haykırmaya doyamıyor.