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  3. Hadise "Kezban" ilan edildi! Son paylaşımı alay konusu olurken "Acaba yanlışlıkla mı paylaştı?" dedirtti!

Hadise "Kezban" ilan edildi! Son paylaşımı alay konusu olurken "Acaba yanlışlıkla mı paylaştı?" dedirtti!

Hadise, aşk sarhoşu oldu. Sevgilisi Mehmet Dinçerler'e hayranlığını paylaşımıyla anlattı. "Gözlerinin içini yalnızca sevdiğin adam güldürür"

Hadise "Kezban" ilan edildi! Son paylaşımı alay konusu olurken "Acaba yanlışlıkla mı paylaştı?" dedirtti! 1112

Hadise, Mehmet Dinçerler'e olan aşkını haykırmaya doyamıyor.