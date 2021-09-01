Hadise oryantal dansıyla yürek hoplattı! Paylaşımı adı gibi hadise oldu!

Ünlü şarkıcı Hadise 30 Ağustos'ta Ankara'da sahne aldı. Sevenlerine unutulmaz bir gün yaşatan Hadise'nin dansı ise olay yarattı.

Oyuncu Kaan Yıldırım ile ayrılığının hemen ardından Mehmet Dinçerler ile yaşadığı aşkla son dönemde en çok konuşulan isimlerden olan Hadise sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı dansı paylaşmasıyla tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Geçtiğimiz günlerde Instagram hesabında 13 milyon takipçiye ulaşan Hadise'nin oryantal şovuna beğeni ve yorum yağdı.

Özellikle son dönemlerde sürekli olarak benzer tarzda sahne kıyafeti giydiği için eleştirilerin hedefi olan ünlü şarkıcı Hadise yaptığı paylaşımlarla adeta yanıt veriyor.

Dansıyla yürekleri hoplatan Hadise gönderisine, "Şampiyon" notunu ekleyerek takipçilerinin beğenisine sundu.