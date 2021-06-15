HADİSE VE KAAN YILDIRIM AŞKI BİTTİ! AYRILDILAR

AKILLARI KARIŞTIRAN PAYLAŞIM

Uzun zamandır oyuncu Kaan Yıldırım ile aşk yaşayan Hadise'nin sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğrafın açıklama kısmına "Bu hikayeyi en başa yazsak sonumuz değişir mi?" yazdığı fotoğraf akılları karıştırmıştı.

AYRILIKLARI NEDEN SIKLAŞMAYA BAŞLADI?

Geçtiğimiz aylarda sosyal medya üzerinden Kaan Yıldırım ile ilişkilerinin sona erdiğini açıklayan ancak devam eden süreçte yeniden barışan çiftin, Hadise'nin paylaşımı sonrasında yeniden ayrıldıkları gündeme gelmişti.

SON NOKTAYI KOYDU

Paylaşımlarıyla kafaları karıştıran Hadise son noktayı koydu. Çift instagram hesaplarından birbirlerini takipten çıkardı. Başka biri mi var düşünceleri artmaya devam ederken Hadise ve Kaan Yıldırım'dan bir açıklama gelmedi