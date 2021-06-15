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HADİSE VE KAAN YILDIRIM AŞKI BİTTİ! AYRILDILAR

Uzun süredir aşklarıyla gündemde olan ve magazin dünyasının en çok merak edilen çiftleri arasında yer alan Hadise ve Kaan Yıldırım çiftinin arasında medcezir durmuyor.

HADİSE VE KAAN YILDIRIM AŞKI BİTTİ! AYRILDILAR

AKILLARI KARIŞTIRAN PAYLAŞIM 

Uzun zamandır  oyuncu Kaan Yıldırım ile aşk yaşayan  Hadise'nin sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğrafın açıklama kısmına "Bu hikayeyi en başa yazsak sonumuz değişir mi?" yazdığı fotoğraf akılları karıştırmıştı. 

HADİSE VE KAAN YILDIRIM AŞKI BİTTİ! AYRILDILAR

AYRILIKLARI NEDEN SIKLAŞMAYA BAŞLADI?

Geçtiğimiz aylarda sosyal medya üzerinden Kaan Yıldırım ile ilişkilerinin sona erdiğini açıklayan ancak devam eden süreçte yeniden barışan çiftin, Hadise'nin paylaşımı sonrasında yeniden ayrıldıkları gündeme gelmişti.

HADİSE VE KAAN YILDIRIM AŞKI BİTTİ! AYRILDILAR

SON NOKTAYI KOYDU

Paylaşımlarıyla kafaları karıştıran Hadise son noktayı koydu. Çift instagram hesaplarından birbirlerini takipten çıkardı. Başka biri mi var düşünceleri artmaya devam ederken Hadise ve Kaan Yıldırım'dan bir açıklama gelmedi

HADİSE VE KAAN YILDIRIM AŞKI BİTTİ! AYRILDILAR

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