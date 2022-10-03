Hadise ve Mehmet Dinçerler arasında sular durulmuyor! Evi boşalttılar, olan İbrahim Çelikkol'a oldu

Hadise ve Mehmet Dinçerler’in olaylı boşanması sonrası ev krizi patlak verdi. Oyuncu İbrahim Çelikkol'un evini kiralayan çift boşandıktan sonra evden ayrıldı. Dinçerler kendi adına olan kira sözleşmesini iptal ederek, “Hadise evde kalmak isterse Çelikkol’la yeniden sözleşme yapsın” dedi.

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Hadise ve Mehmet Dinçerler arasında sular durulmuyor! Evi boşalttılar, olan İbrahim Çelikkol'a oldu

Hadise ve Mehmet Dinçerler yollarını ayırdı, işler karıştı... Hadise ve Mehmet Dinçerler’in boşanmasıyla taraflar arasında sular durulmuyor.

Ev, ünlü oyuncu İbrahim Çelikkol’undu. Çelikkol, 70 bin liraya kiraya verdiği orman içindeki evin gelirini eski eşi Mihre Mutlu’ya vermiş, kendisi de Cihangir’e annesinin yanına taşınmıştı. Hadise ve Mehmet Dinçerler de o evde mutluluğu bulamadı.

Hadise ve Mehmet Dinçerler arasında sular durulmuyor! Evi boşalttılar, olan İbrahim Çelikkol'a oldu

O EVDE ÇİFTLER FARKLI SON AYNI OLDU

Mehmet Dinçerler, evden ayrılıp kendi adına olan kira sözleşmesini iptal etmiş ve “Hadise evde kalmak isterse Çelikkol’la yeniden sözleşme yapsın” demişti. Ancak Hadise de o evden taşınma kararı alarak İstinye deki evine taşındı.

Hadise ve Mehmet Dinçerler arasında sular durulmuyor! Evi boşalttılar, olan İbrahim Çelikkol'a oldu

Geçtiğimiz yıl İbrahim Çelikkol ve eşi Mihre Mutlu da boşanma kararı alarak o evden ayrılmıştı. İbrahim Çelikkol ise Riva’daki evine geri dönmüştü. O evde çiftler farklı son aynı oldu...Mehmet Dinçerler ise Zincirlikuyu’da bir rezidansta ev kiraladı.

Hadise ve Mehmet Dinçerler arasında sular durulmuyor! Evi boşalttılar, olan İbrahim Çelikkol'a oldu

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