Hadise ve Mehmet Dinçerler arasında sular durulmuyor! Evi boşalttılar, olan İbrahim Çelikkol'a oldu

Hadise ve Mehmet Dinçerler yollarını ayırdı, işler karıştı... Hadise ve Mehmet Dinçerler’in boşanmasıyla taraflar arasında sular durulmuyor.

Ev, ünlü oyuncu İbrahim Çelikkol’undu. Çelikkol, 70 bin liraya kiraya verdiği orman içindeki evin gelirini eski eşi Mihre Mutlu’ya vermiş, kendisi de Cihangir’e annesinin yanına taşınmıştı. Hadise ve Mehmet Dinçerler de o evde mutluluğu bulamadı.

O EVDE ÇİFTLER FARKLI SON AYNI OLDU

Mehmet Dinçerler, evden ayrılıp kendi adına olan kira sözleşmesini iptal etmiş ve “Hadise evde kalmak isterse Çelikkol’la yeniden sözleşme yapsın” demişti. Ancak Hadise de o evden taşınma kararı alarak İstinye deki evine taşındı.

Haberin Devamı

Geçtiğimiz yıl İbrahim Çelikkol ve eşi Mihre Mutlu da boşanma kararı alarak o evden ayrılmıştı. İbrahim Çelikkol ise Riva’daki evine geri dönmüştü. O evde çiftler farklı son aynı oldu...Mehmet Dinçerler ise Zincirlikuyu’da bir rezidansta ev kiraladı.

Büyük aşk tek celsede sonlandı! Hadise ve Mehmet Dinçerler bugün resmen boşandı!

Hadise ile boşanma aşamasında olan Mehmet Dinçerler'den şok hamle! Zehra Çilingiroğlu ile yeni bir ilişkiye mi başladı? Görüntüler gündeme bomba gibi düştü

Terkedilen İcardi'den Hadise hamlesi! Mehmet Dinçerler'den boşanan Hadise'yi takibe aldı "Serbest statüde olan 2 yıldız, o da Wanda gibi balık etli"

Murat Boz'dan yıllar sonra gelen itiraf olay yarattı! Mehmet Dinçerler'den boşanan Hadise'ye mesajı gündemi sarstı "Geliyor gelmekte olan"