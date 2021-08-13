Hadise ve Mehmet Dinçerler aşkı belgelendi!

Oyuncu Kaann Yıldırım ile iki buçuk yıllık ilişkisini aniden sonlandırma kararı alan Hadise, kendisinden 2 yaş küçük iş insanı Mehmet Dinçerler ile dolu dizgin aşk yaşamaya başladı. Bodrum ve Tulum tatillerinden görüntülenen çift, bu sefer de İstanbul'da bir mekan çıkışı objektiflere yakalandı.

ARTIK GİZLEMİYORLAR!

Hadise ve Mehmet Dinçerler çifti İstanbul İstinye'deki bir mekan çıkışı el ele görüntülendi. Gazetecilerin ısrarlı sorularını yanıtsız bırakmayı tercih eden çift, acele bir şekilde arabalarına bindiler. Gözlerden uzak şekilde ilişki yaşamayı tercih eden hadise, sosyal medya'da ilişkisine dair henüz paylaşım yapmadı.