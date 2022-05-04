Hadise ve Mehmet Dinçerler düğünü neden erkene aldı? Nedenini duyanlar şoka uğradı! Hadise ve Mehmet Dinçerler , daha sonrası yapacakları düğünü erkene alarak bazı soru işaretlerine neden oldu. Çiftin neden erken evlendiği belli oldu.

1 7 Ünlü şarkıcı Hadise ve iş insanı Mehmet Dinçerler herkesten uzak sessiz sedasız bir şekilde evlendi.