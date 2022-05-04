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Hadise ve Mehmet Dinçerler düğünü neden erkene aldı? Nedenini duyanlar şoka uğradı!

Hadise ve Mehmet Dinçerler , daha sonrası yapacakları düğünü erkene alarak bazı soru işaretlerine neden oldu. Çiftin neden erken evlendiği belli oldu.

Hadise ve Mehmet Dinçerler düğünü neden erkene aldı? Nedenini duyanlar şoka uğradı! 117

Ünlü şarkıcı Hadise ve iş insanı Mehmet Dinçerler herkesten uzak sessiz sedasız bir şekilde evlendi.