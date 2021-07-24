Hadise ve yeni sevgilisi Mehmet Dinçerler tatil sezonunu açtı!

Kaan Yıldırım ile 1.5 yıllık ilişkisine son veren Hadise, kısa bir süre sonra iş insanı Mehmet Dinçerler ile Bodrum'da objektiflere yakalanmış, bu birliktelik ülkenin gündemine bomba gibi oturmuştu. Bu defa bayram tatili için Meksika'ya gittikleri sosyal medya paylaşımlarıyla ortaya çıkan taze aşıklar, soluğu gözde tatil beldesi Tulum'da aldı.

Ünlü şarkıcı, tatilde sevgilisine sosyal medya hesabı için birden fazla fotoğraf çektirdi. Plajda objektif karşısına geçen Hadise, iddialı fotoğraflarını da Instagram hesabından yayınladı. Fotoğrafları 500 binden fazla beğeni alan Hadise, paylaşımlarını güneş ve kalp ifadeleri ile paylaştı.

Mehmet Dinçerler de konakladıkları otelin balkonundan Hadise'ye sırtı dönük poz verdi, kendi sosyal medya hesabında çektirdiği fotoğrafı paylaştı.

“YANIMDAKİ ÖZ KARDEŞİM"

Daha önce ünlü oyuncu Hande Erçel ile aşk yaşayan Mehmet Dinçerler, hakkında çıkan haberlerin ardından Nişantaşı'nda arkadaşı ile objektiflere takılmıştı.

Dinçerler, "Arkadaşlar yanımdaki öz be öz kız kardeşimdir. Lütfen, yanlış bir şey yazılmasın. İşlerimiz için buluştuk." ifadelerini kullanmıştı.

"SİZ İSTEDİĞİNİZ GİBİ YAZIN"

İş insanı Dinçerler, şarkıcı Hadise ile birliktelik yaşadığına yönelik iddialara ise sessiz kalmıştı. Mehmet Dinçerler, aşk haberleri hakkındaki sorular üzerine, "Konuşmak istemiyorum. Ben bir şey söyleyemem. Siz istediğiniz gibi yazın" açıklamasında bulunup, ardından otomobiline binmişti.