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  3. Hadise yine giydikleriyle hadise yarattı!

Hadise yine giydikleriyle hadise yarattı!

Her giydiği olay olan Hadise, Harbiye'de konser verdi ve yine giydiği kostümlerle çok konuşuldu. İşte o çok konuşulan kostümler

Hadise yine giydikleriyle hadise yarattı! 119

Şarkıcı Hadise Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda konser verdi.