Hadise yine giydikleriyle hadise yarattı! Her giydiği olay olan Hadise, Harbiye'de konser verdi ve yine giydiği kostümlerle çok konuşuldu. İşte o çok konuşulan kostümler

1 9 Şarkıcı Hadise Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda konser verdi.