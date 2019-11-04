Hadise'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Gazimağusa kentinde, Dünya Uluslararası Pediatri Kurumu (IPA) Dış İlişkiler Direktörü Kerem Hasanoğlu'nun ev sahipliğinde, 63'üncü Türkiye Milli Pediatri Kongresi düzenlendi. Etkinlikte sahne alan ve 2 yıldır mülteci çocuklara sahip çıkan Hadise, Erdoğan'a övgü yağdırdı.

"DÜNYANIN HİÇBİR ÜLKESİ TÜRKİYE KADAR DUYARLI DEĞİL"

Gazimağusa'da, 63'üncü Türkiye Milli Pediatri Kongresi gerçekleştirildi. IPA Dış İlişkiler Direktörü Kerem Hasanoğlu'nun ev sahipliğindeki kongrede, mülteci çocuklar konusu konuşuldu. Kongrede hitap eden Kerem Hasanoğlu, dünyanın hiçbir ülkesinin, mülteciler konusunda Türkiye kadar duyarlı olmadığını ve bu kadar çok çocuğa bakamayacağını söyledi.

"CUMHURBAŞKANIMIZI TAKDİR EDİYORUM"

63'üncü Türkiye Milli Pediatri Kongresi'nde şarkıcı Hadise de konser verdi. Türkiye'de yaşayan Suriyeli mülteci çocuklarla ilgili konuşan Hadise, "Mülteciler konusunda Sayın Cumhurbaşkanımızı çok takdir ediyorum; çünkü hiç kimse bu yavrucaklara sahip çıkmazken, Sayın Cumhurbaşkanımız sahip çıktı. Bu çok önemli. Türkiye, ten rengine, nereden geldiklerine bakmadan onlara kollarını açtı. Onlara sahip çıkmak, gerçekten gurur duyulacak bir şey. Bu konuda bize tepki gösteren ülkeler de çok fazla konuşmasınlar. Bizi takdir etsinler, alkışlasınlar sadece. Biz ülke olarak onlara aile oluyoruz. Tabi yolumuz uzun. Bu çocukların eğitimi, barınması, beslenmesi var. Bunların geleceğini kimse düşünmüyor ama bir tek Türkiye düşünüyor. İşte bu yüzden ben ülkemle gurur duyuyorum" dedi.

"HADİSE, TÜM ÇALIŞMALARIMIZA DESTEK VERİYOR"

Hadise'nin mülteci çocuklarla yakından ilgilendiğini belirten Kerem Hasanoğlu, birçok çocuğa da ablalık yaptığını belirterek, "Kimse bilmiyor; ama Hadise hanım, yaklaşık 2 senedir Türkiye'deki kurumumuzun çocuklarla ilgili tüm çalışmalarına arka planda destek veriyor. Dünya çocukları için manevi ablalık yapıyor" diye konuştu.