Hadise'den dikkat çeken itiraf: Bana 'Pis Türk' dediler

Belçika'da yaşadıklarını anlatan Hadise O Ses Türkiye'de yarışmasında şu açıklamalarda bulundu:

"Gurbette büyümek nedir, bizler çok iyi anlarız. Neden? Şöyle bir şey söylemek istiyorum. Ben Belçika'da doğdum. Okulda, ırkçılık da yaşadım. Bana pis Türk diyenler de oldu." Konuşmamla alay ederlerdi. Okulda Flamanca konuşuyorum eve geliyorum Türkçe konuşuyorum. İki dil arasında farklar büyüktü. Konuşurken benimle alay edenler de oldu."

MURAT BOZ'A SARILDIĞI FOTOĞRAFI PAYLAŞTI

Bu haberim ardından O Ses Türkiye Jüri üyesi Hadise'nin sosyal medya paylaşımı Aslı Enver hayranlarını çileden çıkardı. Murat Boz'la adı sürekli aşk dedikodularına karışan şarkıcı Hadise, çiftin ayrılık haberlerinin ortaya çıkmasının ardından Murat Boz'a sarıldığı fotoğrafla birlikte O Ses'in kulisinden görüntüler paylaştı. Ünlü şarkıcının Murat Boz'la olan samimi fotoğrafı, sosyal medyada infial yarattı.

"ÇOK AYIP"

Çoğu Instagram kullanıcısı Hadise'yi eleştiri bombardımanına tuttu. Bir kullanıcı "Daha ilişkisi biteli bir gün olmuş, adamla böyle bir paylaşım yapması çok ayıp arkadaşça olsa bile yıllardır haklarında aşk dedikodusu yapıldığını bile bile! Hadise tam bir primci" yorumunu yaptı.

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HADİSE KİMDİR?

Hadise Açıkgöz, 1985 yılında, Belçikada dünyaya geldi. Çocukluğunda şarkı söylemeyi ve ata binmeyi seviyordu. Ekonomi ve Çağdaş Diller eğitimi aldıktan sonra, en büyük tutkusu olan müziğe yönelmeye karar verdi. Ailesi de bu durumu memnuniyetle karşılamış ve genç Hadise'ye destek olmuştu.

Hadise, 2003 yılında Belçika'nın "Popstar"ı olan Idool adlı yarışmaya katıldı. Finale kalan 10 isim arasında yer alamasa da birçok yapımcının dikkatini çekmeyi başardı. 2Brains şirketi kısa süre sonra genç kıza sözleşme teklifinde bulundu. Hadise, yapımcıları Yves Gaillard ve Serge Ramaekers ile birlikte kayıt sürecine başlamak için stüdyoya girdi.

Yapmak istediği müziği "şehirli pop" (urban pop) şeklinde nitelendiriyor. Christina Aguilera ve Beyonce Knowles gibi isimleri beğeniyor, ancak aynı zamanda Prince, Janet Jackson, Tina Turner, Alicia Keys, Toni Braxton gibi daha tecrübeli isimlerden de etkilendiğini ifade ediyor. En büyük hayali, Tina Turner ile tanışmak ve aynı sahneyi paylaşabilmek. Türkiye'den ise Tarkan'ı çok beğeniyor, "Onunla düet yapmak rüya gibi olurdu" diyor.

Hasselt'te pazarlama bölümünde öğrenimini sürdüren ve beş dil (Flamanca, Fransızca, Almanca, Türkçe ve İngilizce) bilen Hadise, boş zamanının büyük bölümünü müziğe ayırıyor. Söz yazıyor, beste yapıyor, kayıt stüdyolarında zaman geçiriyor ve konserlerine hazırlanıyor. Bunların yanısıra formunu korumak için jimnastik yapıyor, arkadaşları ve kardeşleriyle zaman geçirmekten hoşlanıyor.

Rock, soul ve dünyanın çeşitli yerlerinde icra edilen farklı müzik türlerini bir araya getirerek kendi beğenisine göre şekillendirmeyi amaçlayan Hadise'nin ilk teklisi "Sweat" adını taşıyordu. Yves Jongen'in yazdığı ve Serge Ramaekers ile birlikte yapımını üstlendiği şarkı, 3 farklı versiyonuyla raflardaki yerini aldı. Onu daha geniş kitlelere taşıyan parça ise, Haziran 2005 çıkışlı "Stir Me Up" oldu. Şarkıcı, toplam 5 versiyonuyla sunulan "Stir Me Up"ın video klibiyle de olumlu not aldı.

Hadise, 13 Ocak 2006'da yeni teklisi "Ain't No Love Lost"u müzikseverlerin beğenisine sundu. Şarkının video klibi ise Tayland'da çekildi. Öte yandan "Ain't No Love Lost" teklisinde, şarkının "Burdayım" adlı bir de Türkçe versiyonu bulunuyor.

Hadise 2005 yılında "Sweat" adlı ilk albümünü çıkardı. Bir sonraki albümü "Hadise" ise 2007 yılında çıkardı. En büyük başarısını 2009 yılında Moskova"da Eurovision Şarkı Yarışmasında Türkiye"yi temsil ederek elde etti. Burada Düm Tek Tek adlı şarkıyla finallerde dördüncü oldu.

Şarkı çeşitli ülkelerin listelerinde 1 numara oldu. Düm Tek Tek şarkısının başarısıyla 2009 yılında "Fast Life" adlı bir İngilizce albüm ve "Kahraman" adlı bir Türkçe albüm çıkarttı. Fast Life albümünün başarısı çeşitli Avrupa ülkelerinde, Japonya"da, Endonezya"da büyük tanıtıcı bir turneye yol açtı…

Hadise Belçika"nın en prestijli ödülü olan TMF AWARDS "ta 2006 – 2007 ve 2009 yıllarında "BEST URBAN" kategorisinde ödüle layık görüldü. Balkanların en büyük müzik kanalı Balkanika TV tarafından her sene geleneksel olarak verilen Balkanların En İyileri ödüllerinde de Hadise, "Balkanların en iyi kadın sanatçısı 2009" ödülünü aldı. Ayrıca Türkiye"de de onlarca ödüle layık görüldü.

Hadise, bir yıllık bir hazırlıktan sonra "Aşk kaç beden giyer?" adlı 5. albümünü Nisan 2011 "de yayınladı (2. Türkçe albümü). Albümün ilk klibi ise "Superman" isimli şarkıya çekildi. "Superman" uzun süre listelerde birinci sırada yer aldı.

Albümün ikinci klibi ise adeta bir marş haline gelen "Aşk Kaç Beden Giyer" e çekildi. Klibin yönetmenliğini Hulya Açıkgöz üstlendi. Bu şarkı uzun süre listelerde bir numarada kaldı ve internette de tıklanma rekoru kırdı. Albümün üçüncü klibi ise yine Hulya Açıkgöz tarafından "Mesajımı Almıştır O" isimli şarkıya çekildi.

Hadise; şarkı sözü yazmaya, beste yapmaya ve kendini geliştirmeye devam ediyor. Ayrıca Belçika'da çeşitli konserler veriyor, Almanya, Hollanda, Polonya ve hatta Hindistan'da sahne almak için anlaşmalar imzalıyor. Onun adı şimdiden dünyaya yayılmaya başladı. Bakalım Hadise'yi önümüzdeki yıllarda Christina Aguilera, Jennifer Lopez gibi tüm dünyanın peşinden koştuğu bir popüler müzik yıldızı olarak görebilecek miyiz...

Serdar Ortaç'ın 2008 yazında piyasaya çıkan Nefes albümünde yer alan "Düşman" adlı şarkıda Ortaç'la düet yaptı. Türkiye'yi temsil ettiği 2009 Eurovision Şarkı Yarışması'nda 16 Mayıs 2009 tarihinde "Düm Tek Tek" adlı şarkıyla dördüncü oldu. Popstar adlı yarışma programında sunuculuk yaptı. 2011 Ekim ayında Show TV'de yayınlanan, Acun Medya yeni projesi olan “O Ses Türkiye” ses yarışmasının jüriliğini yaptı.

Hadise 2012 yılının Haziran ayında "Biz Burdayız" adlı Single çalışmasını hayranlarının beğenisine sundu. Single da yer alan parçanın sözlerini Deniz Erten'e aitti ; bestesini, Deniz Erten, Mario Winans, Fotios Stefos birlikte yaptı. Klip yönetmenliğini ise Hülya Açıkgöz üstlendi.

Acun Ilıcalı’nın yaptığı TV8'de 29 Eylül 2014 tarihinde başlayan 4. Sezon “O Ses Türkiye” adlı yarışma programında; yeni jüri üyeleri ise Mazhar Alanson, Özkan Uğur, Athena Gökhan Özoğuz, Hadise Açıkgöz ve Ebru Gündeş oldu. Mazhar Alanson ve Özkan Uğur aynı koltukta yer alacak ve tek oy hakkına sahip olacak. O Ses Türkiye’nin 2015 - 2016 sezonu 5. sezonunda Hadise Açıkgöz, jüri üyesi olarak Gökhan Özoğuz, Murat Boz, Ebru Gündeş ve Gökhan Özoğuz'un ikiz kardeşi Hakan Özoğuz ile birlikte görev yapacak.

İlk bölümü 31 Mart 2016 tarihinde yayınlanacak olan "O Ses Çocuklar" programında jüri üyeliğini; Burak Kut ve Oğuzhan Koç ile birlikte yapacaktır. Sunuculuğunu ise Jess Molho üstlenecek.