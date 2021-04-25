Hadise'den O Ses Türkiye Rap için fotoğraflı yanıt! Geçtiğimiz günlerde adı Reza Zarrab ile anılarak tartışmalı bir polemiğe konu olan şarkıcı Hadise için 'O Ses Türkiye Rap' jüriliğine veda edeceği konuşuluyordu. Hadise'nin yerine Aleyna Tilki gelecek söylemlerine ise yanıt geldi.

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O Ses Türkiye'de Hadise'nin yerine Aleyna Tilki'nin geleceği iddiası magazin gündeminde büyük yankı uyandırmıştı.Hadise'den çıkan bu iddialara ilişkin fotoğraflı yanıt geldi. HADİSE'DEN FOTOĞRAFLI YANIT O Ses Türkiye'de yıllardır jüri koltuğunda yer alan Hadise, "Aleyna Tilki geliyor" iddialara kare kare fotoğraf paylaşarak yanıt verdi. Aleyna Tilki gelir mi bilinmiyor ancak Hadise'nin gitmeyeceği kesinleşti. O Ses Rap adlı programdan kareler paylaşan Hadise'nin paylaşımına beğeni yağdı. O Ses Türkiye adlı yarışma programında kendisinin yerine Aleyna Tilki'nin geleceği iddia edilmişti. Damla Korkmaz Güncel Olaylar Editörü hadiseO Ses Türkiye Rap