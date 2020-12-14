Hadise geçtiğimiz günlerde büyük bir aşkla uzun süredir beraber olduğu ve evlenmeleri beklenen oyuncu Kaan Yıldırım ile ilişkilerini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Bu paylaşımın ardından ayrılığın nedenleri ile ilgili bir çok dedikodu ortaya atılmıştı.

Hadise'nin açıklamasının ardından Hülya Açıkgöz'ün yaptığı paylaşım dikkat çekti.

Açıkgöz, ‘Boynuz’ paylaşımıyla, Yıldırım’ın ihanetine uğradığı iddia edilen kardeşine gönderme yaptığı öne sürüldü.

Hülya Açıkgöz'ün bu paylaşımı bir çok kişi tarafından eleştirilse de Hadise, konuyla ilgili herhangi bir açıklama da bulunmadı.

Geçtiğimiz günlerde Hadise'nin Kaan Yıldırım'dan, Reynmen yüzünden ayrıldığı iddiası sosyal medyayı sallamıştı.