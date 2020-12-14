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  3. Hadise'nin ablası Hülya Açıkgöz'ün boynuzlu paylaşımı akılları karıştırdı!

Hadise'nin ablası Hülya Açıkgöz'ün boynuzlu paylaşımı akılları karıştırdı!

Geçtiğimiz günlerde Hadise uzun süredir birlikte olduğu oyuncu sevgilisi Kaan Yıldırım ile ayrıldıklarını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla açıklamıştı. Bu olayın ardından Hadise'nin küs olduğu ablasının yaptığı bir paylaşım herkesi şaşırttı.

Hadise'nin ablası Hülya Açıkgöz'ün boynuzlu paylaşımı akılları karıştırdı!

Hadise geçtiğimiz günlerde büyük bir aşkla uzun süredir beraber olduğu ve evlenmeleri beklenen oyuncu Kaan Yıldırım ile ilişkilerini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Hadise'nin ablası Hülya Açıkgöz'ün boynuzlu paylaşımı akılları karıştırdı!

Bu paylaşımın ardından ayrılığın nedenleri ile ilgili bir çok dedikodu ortaya atılmıştı.

 Hadise'nin açıklamasının ardından Hülya Açıkgöz'ün yaptığı paylaşım dikkat çekti.  

Hadise'nin ablası Hülya Açıkgöz'ün boynuzlu paylaşımı akılları karıştırdı!

Açıkgöz, ‘Boynuz’ paylaşımıyla, Yıldırım’ın ihanetine uğradığı iddia edilen kardeşine gönderme yaptığı öne sürüldü.

Hülya Açıkgöz'ün bu paylaşımı bir çok kişi tarafından eleştirilse de Hadise, konuyla ilgili herhangi bir açıklama da bulunmadı.

Hadise'nin ablası Hülya Açıkgöz'ün boynuzlu paylaşımı akılları karıştırdı!

Geçtiğimiz günlerde Hadise'nin Kaan Yıldırım'dan, Reynmen yüzünden ayrıldığı iddiası sosyal medyayı sallamıştı.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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