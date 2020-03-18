Hadise’nin acı günü! Koronadan cenazeye bile katılamayacak…

Hadise'den acı gün paylaşımı geldi... İkinci annem diye hitap ettiği halasını kaybetti.

Ünlü popçu Hadise’nin yurt dışında yaşayan halası, hayata gözlerini yumdu. Instagram hesabından bu acı haberi duyuran Hadise, cenazeye katılamayacağını da üzüntülü bir şekilde aktardı.

NE KADAR ACI SİZE ANLATAMAM

Hadise, paylaşımında, “Bu korkunç süreçte sevdiklerinizi kaybetmek ne kadar acı sizlere anlatamam. Halamın yeri benim için bambaşka, ikinci anne dediğim… Mekanın cennet olsun. Yanına uçamamak beni mahvediyor şu an” dedi.