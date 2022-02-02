Hadise'nin açtığı yaraları Danla sarıyor! Yusuf Engin ile ayrılan Danla Bilic, Kaan Yıldırım için mi aşkından vazgeçti? Kaan ve Damla aşkı magazinin tozunu attıracak! Söylemezsem Olmaz programında ortaya atılan takip bombası, stüdyoyu şaşkına çevirdi. Geçtiğimiz gün Danla Bilic ve Kaan Yıldırım'ın takipleştiğini duyuran Bircan Bali, aşk iddialarını da gündeme getirdi.

1 11 Hadise ile bitirdiği ilişkisi ardından, aşk hayatıyla magazinin nabzını tutan Kaan Yıldırım, yaralarını Danla Bilic'te sarıyor.