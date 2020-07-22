Hadise'nin çok konuşulan kombini! Değeri 16 bin TL!

Ekranların sevilen yarışması O ses Türkiye'nin jüri koltuğunda bulunan Hadise, yarışmanın sezon arası vermesiyle beraber aşkını dolu dizgin yaşamaya devam ediyor. Oyuncu Kaan Yıldırım ile mutlu bir ilişki yaşayan Hadise paylaştığı fotoğraflarla, pahalı kombinleriyle de dikkatleri üzerine topluyor.

Önceki gün paylaştığı fotoğraftaki stiliyle dikkat çeken Hadise'nin kombinin fiyatı dudak uçuklattı. 34 yaşındaki şarkıcının üzerindekilerin toplam fiyatı 16 bin 400 TL'ydi. Hadise'nin bu kombinde kullandığı kolyenin fiyatının, 5 bin TL; bilekliği 4 bin 900 TL, elbisesi ise 2 bin 500 TL olduğu öğrenildi.

HADİSE KİMDİR?

Hadise, 22 Ekim 1985 yılında Belçika’da doğmuştur. Tam adı Hadise Açıkgöz’dür. Aslen Sivaslıdır. Ekonomi ve Çağdaş Diller eğitimi almıştır. 2003 yılında Idool 2003 yarışmasına katıldıktan sonra albüm teklifi almıştır. 2005’te yayımlanan ilk stüdyo albümü Sweat’te yer alan “Stir Me Up” şarkısıyla Belçika’da ve Türkiye’de popüler olmaya başladı, ardından kariyerini Türkiye’de devam ettirdi.



2008’de ikinci stüdyo albümü Hadise’yi çıkardı. İngilizce ve Türkçe şarkılardan oluşan albümde yer alan “Deli Oğlan” şarkısı Türkiye’de sevildi. Sonraki yıl Türkiye’yi 2009 Eurovision Şarkı Yarışması’nda “Düm Tek Tek” ile temsil ederek dördüncü oldu. Aynı yıl Fast Life ve Kahraman albümlerini piyasaya sundu. Kahraman’ın çıkış şarkısı “Evlenmeliyiz” ile tekrar listelerde yer aldı. 2011’de beşinci stüdyo albümü Aşk Kaç Beden Giyer?’i yayımladı. Albümdeki “Superman”, “Aşk Kaç Beden Giyer?” ve “Mesajımı Almıştır O” şarkılarına klip çekti. 2014’te Tavsiye ve 2017’de Şampiyon albümlerini satışa sürdü.

Hadise, biri Altın Kelebek ve üçü de TMF Ödülü olmak üzere çok sayıda ödül kazanmıştır.

Televizyon dünyasının sevilen programı, O Ses Türkiye yarışma programında jüri koltuğunda olan Hadise, 1.65 metre boyunda, 59 kilo ve Terazi burcudur.