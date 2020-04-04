Hadise'nin evde spor şıklığı beğeni yağmuruna tutuldu

Kaan Yıldırım ile ilişkileri olan ve aynı evde yaşayan Hadise evde spor kıyafetleri ile poz verdi. Mor taytı ile beğeni toplayan Hadise karantinada sporu ihmal etmeyin mesajı verdi.

BEĞENİ YAĞDI

Salgın nedeniyle konserlerine ara veren ve bu süreci sevgilisiyle evde geçiren Hadise, aktif olarak kullandığı Instagram hesabından mor spor kıyafetleriyle makyajsız pozlarını paylaştı. Şarkıcının art arda paylaştığı pozlar 20 dakikada 155 binden fazla beğeni aldı.

SEVGİLİSİYLE AYNI EVDE KARANTİNAYA GİRDİ

İlişkilerini basından uzak bir şekilde yaşamayı tercih eden Hadise ve Kaan Yıldırım, kendilerini aynı evde karantinaya aldı. İkiliyi ele veren detay ise aynı koltukta verdikleri pozlar oldu. Çiftin ilişkilerini de Yıldırım'ın köpeği ile verdiği poz ele vermişti.