Hadise'nin hayranı öyle bir şey yaptı ki! Mehmet Dinçerler bile bu kadarını yapmaz! Reynmen, Enes Batur, Çakal, Mero derken bu akımın ardı arkası kesilmiyor! İlk olarak İlayda Erkan isimli Tiktok kullanıcısının Reynem'in ismini boynuna dövme yaptırmasıyla başlayan akımın ardı arkası kesilmiyor. Genelde kızların yaptığı akıma Enes isimli bir erkek de katılarak hayranı olduğu Hadise'nin ismini boynuna dövme yaptırdı!

1 7 Tiktok kullanıcılarının başlattığı akım tüm hızıyla sürüyor. İlayda Erkan isimli Reynmen hayranı bir kızın boynuna dövme yaptırmasının ardından işler çığırından çıktı.