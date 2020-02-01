Hadise'nin iç çamaşırsız göğüs dekolteli paylaşımı görenlerin içini ısıttı!
Bir derginin kapak çekimi sırasında derin göğüs dekolteli görüntülerini sosyal medyada paylaşan Hadise, yine kendinden söz ettirmeyi başardı. Takipçileri tarafından çok beğenilen bu görüntüler sosyal medya kanalı twitter da tt oldu.
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01 Şubat 2020 Cumartesi 09:39
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