Ünlü şarkıcı Hadise'nin Mehmet Dinçerler ile aşk yaşadığı iddiaları magazin gündemine bomba gibi düştü. Bunun üzerine Mehmet Dinçerler'in kim olduğu merak konusu oldu. Biz de haberimizde Hadise'nin sevgilisi kim? Mehmet Dinçerler kimdir, nereli, kaç yaşında? sorularının yanıtına yer verdik...

HADİSE'NİN SEVGİLİSİ KİM? MEHMET DİNÇERLER KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Mehmet Dinçerler 1988 yılında dünyaya geldi. Dinçerler, ünlü kahve markasının Türkiye CEO’sudur.

Türkiye’de Hacı Sayid’in ikinci kuşak ismi olan 33 yaşındaki Mehmet Dinçerler, Hacı Sayid Yönetim Kurulu Başkanı Burhan Dinçerler’in oğludur.

Baklavada tanınmış bir marka olan Hacı Sayid’in kurucusu Burhan Dinçerler, Gloria Jean's Coffees'in isim haklarını 2012 yılında satın aldı ve markayı oğlu Mehmet Dinçerler'e teslim etti.

Türkiye'de yıllar önce yok olmaya yüz tutan kahve zincirini alıp yeniden canlandıran Mehmet Dinçerler, kısa süre içinde 65 şubeyle markayı yeniden piyasada tutmuştur.

Mehmet Dinçerler'in adı ilk olarak Caner Erkin'in eski eşi Asena Atalay ile anılmıştı. Sonrasında ise ünlü oyuncu Hande Erçel ile aşk yaşamıştı. Şimdilerde ise Hadise ile aşk yaşadığı konuşuluyor.