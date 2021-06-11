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Hadise'nin takıntılı hayranıyla başı dertte! Karakolluk oldu!

Oturduğu siteye kadar gelerek kendisine soran ve ertesi gün sitenin önünde bekleyen hayranıyla başı dertte olan Hadise polise ve savcılığa giderek şikayette bulundu.

Hadise'nin takıntılı hayranıyla başı dertte! Karakolluk oldu!

35 yaşındaki ünlü şarkıcı Hadise'nin başı saplantılı hayranıyla derde girdi. Sabah'tan Dilek Yaman Demir'in haberine göre Tarık Ü. adlı genç, gece saatlerinde Hadise'nin oturduğu siteye gelerek güvenlik görevlileriyle konuştu. Ertesi gün tekrar gelince güvenlik görevlileri durumu şarkıcıya bildirdi.

ŞİKAYETÇİ OLDU

Bunun üzerine Hadise, karakola giderek şikayetçi oldu. Genç adam hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

SÜREKLİ BU DURUMU YAŞIYOR

Geçtiğimiz aylarda da  hayranlarının kendisine cinsel içerikli mesaj attığı, onu takıntılı bir şekilde takip ettiğini ve ne giydiğini bile bildiğini belirten Hadise savcılığa şikayette bulunmuştu.

Hadise'nin takıntılı hayranıyla başı dertte! Karakolluk oldu!

Hatta evde tek kalmaktan korktuğu için sevgilisi Kaan Yıldırım'ın evinde kaldığı ve kendisine güvenlikli bir ev aradığı öğrenilmişti.

Hadise'nin takıntılı hayranıyla başı dertte! Karakolluk oldu!Hadise'nin takıntılı hayranıyla başı dertte! Karakolluk oldu!

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