Hadise'ye şok! Yalan haberlere kısıtlama için hakimliğe başvurmuştu...

Eli Reza Zarrab'dan ayrılma kararı alan Ebru Gündeş gerekçe olarak Zarrab'ın kendisini birkaç akdınşa aldattığını ve bu kadınlardan birinin tanıdığı isim olduğunu iddia etmişti. Bu iddia üzerine magazin gündeminde o isim olarak Hadise gösterilmişti. Ardı arkası kesilmeden çıkan haberlere Hadise ateş püskürmüş ve İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne başvurarak yalan haberlerin yapılmasının engellenmesini talep etmişti.

HAKİMLİKTEN KARAR GELDİ!

Hadise'nin haberlerin engellenmesine ilişkin talebine hakimlik tarafından karar geldi. Hakimlik, söz konusu olayın basın özgürlüğü kapsamında olduğunu değerlendirerek ünlü şarkıcının talebini reddetti.

Hadise'nin hakimliğe sunduğu dilekçede, haberlerin yalan olduğu ve önüne geçemediği için erişim kısıtı talep edilmekteydi.

HADİSE İLE KAAN YILDIRIM AYRILDI MI? İDDİALARA O HAREKET İLE YANIT VERDİLER!

Son zamanlarda çıkan Reza Zarrab'ın Ebru Gündeş'i Hadise ile aldattığı haberi gündeme bomba gibi düşmüştü. Bunun üzerine Kaan Yıldırım, sevgilisi Hadise'yi Instagram'da takipten çıkmış ve bu olay da magazin dünyasına "Hadise ile Kaan Yıldırım aşkı bitti" şeklinde yansımıştı.

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Hadise ile Kaan Yıldırım ayrıldı mı? İddialara o hareket ile yanıt verdiler!