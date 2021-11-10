Hadise'ye zeytin dalı uzatan Demet Akalın'dan büyük jest! Aralarındaki buzlar tamamen eridi!

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, geçmişte “Onun kocası yok, yazık” diyerek laf attığı Hadise ile ilgili sorulara da yanıt vermesiyle gündem oldu. Hadise’nin Mehmet Dinçerler ile mutlu bir ilişkiye yelken açtığını hatırlatan şarkıcı, “Hadise’ye dokunmayın, günah! Kız şimdi mutlu” dedi.

BEKLENMEYEN HAMLE

Demet Akalın aylar sonra bu kez de Hadise’nin şarkısını sosyal medya hesabından paylaşarak, zeytin dalı uzattı. Demet Akalın'ın bu hamlesine karşı Hadise'de Akalın'ın paylaşımını kendi hikayesinde yayınladı.

MARKASININ REKLAMINI YAPTI

Geçmişte imalı gönderilerde bulunduğu Hadise’nin geçtiğimiz günlerde şarkısını paylaşarak şarkıcıya zeytin dalı uzatmıştı. Bunun üzerinden çok fazla zaman geçmeden Akalın Hadise'nin markasının koleksiyonundan elbise giyerek paylaşım yaptı. Hadise'yi kalbine etiketlemesi ise dikkatlerden kaçmadı.