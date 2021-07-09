Hadise'yle yollarını ayıran Kaan Yıldırım hakkında bomba iddia! Çağla Şikel ile aşk yaşıyor!

34 yaşındaki yakışıklı oyuncu Kaan Yıldırım bir süredir birlikte olduğu şarkıcı Hadise ile geçtiğimiz günlerde ilişkisini bitirmesi üzerine bomba bir iddiayla magazin gündemine oturdu. Söylenilenlere göre Yıldırım 42 yaşındaki manken ve oyuncu olan Çağla Şikel ile aşk yaşamaya başladı.

Gossip Pasta adlı Instagram hesabının yaptığı habere göre Kaan Yıldırım ve Çağla Şikel ikilisi geçtiğimiz gün Befor'da arkadaş gruplarıyla birlikte oldukça samimi bir şekilde görülmüşler. Ayrıca iki gün önce de Korto’da birlikte görülen ikilinin bir süredir aşk yaşadığı iddiaları ortaya atıldı.

Öte yandan ikiliyi gören vatandaşlar magazin sayfasına mesajlar yağdırdı.

Henüz iki isimden de açıklama gelmediği için durumda bir netlik olmasa da dedikodular hafife alınacak türden değil.

Hadise'yle ilişkisinin bitmesinde aldatma dedikodularının yayılması üzerine Yıldırım açıklamada bulunarak şu şekilde konuşmuştu:

"Hakkımda çıkan haberlere açıklık getirmek istiyorum. Benim üçüncü bir şahısla ilişkim hakkında muhatap olmam söz konusu olamaz. Bizim ilişkimizin başkalarıyla hiçbir zaman bir ilgisi olmadı. Bu konunun buralara çekilmesi son derece rahatsız edici"

Kaan Yıldırım - Çağla Şikel aşk mı yaşıyor, birlikte mi? Kaan Yıldırım ve Çağla Şikel sevgili mi?