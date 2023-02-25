Hadj Bougueche kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hadj Bougueche Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hadj Bougueche adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hadj Bougueche Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hadj Bougueche 7 Aralık 1983 tarihinde Arzew şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Cezayir uyrukludur.Gerçek adı da حاج بوقاش şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hadj Bougueche Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hadj Bougueche, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NC Magra futbol takımında oynamaktadır. NC Magra takımına 28 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Hadj Bougueche'nin NC Magra ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Hadj Bougueche Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hadj Bougueche isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Hadj Bougueche Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hadj Bougueche futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2000 yılında OM Arzew

1 Temmuz 2002 yılında RC Kouba

1 Temmuz 2004 yılında USM Blida

1 Temmuz 2005 yılında MC Alger

16 Temmuz 2010 yılında Emirates Club

1 Temmuz 2011 yılında Al-Qadsiah FC

1 Ocak 2012 yılında Al-Nassr FC

1 Temmuz 2012 yılında Taawon

7 Ocak 2013 yılında MC Alger

30 Temmuz 2014 yılında USM Bel Abbès

16 Ocak 2015 yılında USM El Harrach

1 Temmuz 2016 yılında MC Alger

26 Temmuz 2017 yılında USM El Harrach

8 Temmuz 2018 yılında WA Tlemcen

28 Eylül 2020 yılında NC Magra

Hadj Bougueche Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hadj Bougueche şuan NC Magra takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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