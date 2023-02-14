Hadj Mahmoud kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hadj Mahmoud Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hadj Mahmoud adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hadj Mahmoud Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hadj Mahmoud 24 Nisan 2000 tarihinde Susa şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Aslen Tunus uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Mohamed Belhadj Mahmoud şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hadj Mahmoud Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini GRINTA yapmaktadır. Hadj Mahmoud, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Lugano futbol takımında oynamaktadır. FC Lugano takımına 25 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Hadj Mahmoud'nin FC Lugano ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Hadj Mahmoud Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Hadj Mahmoud isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Hadj Mahmoud Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hadj Mahmoud futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ekim 2020 yılında ES Sahel

25 Ağu 2021 yılında FC Lugano

Hadj Mahmoud Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hadj Mahmoud şuan FC Lugano takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

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