Hadji Barry kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hadji Barry Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Hadji Barry kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Hadji Barry ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Hadji Barry kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hadji Barry Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Hadji Barry kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hadji Barry Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hadji Barry adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hadji Barry Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hadji Barry 8 Aralık 1992 tarihinde Conakry şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Gine,Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.Gerçek adı da Hadji Ibrahim Barry şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hadji Barry Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Stellar yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Future FC futbol takımında oynamaktadır. Future FC takımına 3 Ekim 2022 tarihinde katılmıştır. Hadji Barry'nin Future FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Hadji Barry Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/hbarry_13/

Hadji Barry Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hadji Barry isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 375 Bin € kadar çıkmıştır.

Hadji Barry Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hadji Barry futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2012 yılında Monroe CC

1 Ağustos 2014 yılında UCF Knights

1 Mayıs 2015 yılında Orlando C. U23

1 Ağustos 2015 yılında UCF Knights

14 Ocak 2016 yılında Orlando

25 Mart 2016 yılında Orlando City B

30 Kasım 2016 yılında Orlando

24 Mart 2017 yılında Orlando City B

30 Kasım 2017 yılında Orlando

15 Ocak 2018 yılında Swope Park

8 Ocak 2019 yılında Kiryat Shmona

30 Temmuz 2019 yılında Ottawa Fury

1 Ocak 2020 yılında North Carolina

26 Ocak 2021 yılında Switchbacks FC

3 Ekim 2022 yılında Future FC

Hadji Barry kimdir

Hadji Barry Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hadji Barry şuan Future FC takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Monroe CC (2012-13), UCF Knights (2014-15)

Hadji Barry Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Gine takımında 8 numaralı formasıyla 18 Kasım 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

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Hadji Barry nereli

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